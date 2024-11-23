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世界12強棒球賽中華隊打出佳績，順利打進冠軍賽，讓國內更多人關注棒球，一些棒球小知識也成為有趣話題。今（23）日在東京巨蛋進行的台日大戰，許多球迷為中華隊5局錯失滿壘大好機會而感到可惜，潘傑楷敲出「123」雙殺打，其中數字1、2、3代表的是什麼？其實就是棒球場上各守備位置的代號，隨著回合的複雜性，而會形成不同的序列。《NOWnews》也透過這篇文章，讓讀者了解棒球的無限魅力。今天在5局上半，中華隊無人出局滿壘，潘傑楷敲出投手正面強襲球，被清水達也直接撈到、傳往本壘刺殺跑者，捕手傳往一壘刺殺打者，日本隊完成「123」雙殺打。這裡「123」的數字是指場上守備球員場上的代號，1所指的位置是投手，2是捕手，3則是一壘手，所以投手傳往本壘、再傳一壘，按照接球的順序就是「123」。這次12強吸引許多平時較少收看棒球賽的觀眾觀看比賽為中華隊加油，不少也對於轉播員所講的「643」、「463」這兩組常見的雙殺守備說法感到好奇。以剛剛的說法類推，643就是游擊手（6）→二壘手（4）→一壘手（3）；463則是二壘→游擊→一壘。更為特別的數字序列還有：2020年，紅雀傳奇捕手Yadier Molina在一次守備中，先接到一壘手的傳球抓到出局數，之後從本壘往三壘跑，觸殺跑者後再往二壘跑，策動夾殺得手，完成極為罕見的「328」雙殺守備，也成為大聯盟經典守備回合之一。棒球場上守備位置代號好玩的還不僅僅如此，更進階的「棒球數學」還有守備位置互調時會講的用法，比如有時候在少棒比賽會聽到「91對調」，意思是讓投手（1）和右外野手調換場上位置，因為少棒位置還沒有定型，每個選手幾乎都身兼數個位置，所以有時候會聽到這種特別的位置調換。而另一個更特別的則是「79對調」，意思是指場上左外野手（7）和右外野手（9）互相調換位置。基本上這種兩翼外野手的調換意義不大，而更像是一種策略運用，當教練不想喊暫停或是想緩和一下氣氛時，就會用「79對調」，讓場上時間暫時停止，用這種方式「拐氣」改變一下節奏。投手：1號捕手：2號一壘手：3號二壘手：4號三壘手：5號左外野手：7號中外野手：8號右外野手：9號