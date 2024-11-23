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▲許光漢（左）、吳君如（右）在金馬獎激吻。（圖／myvideo）

▲夏于喬（左）看得好開心狂拍手。（圖／myvideo）

▲曾國城（左）看傻。（圖／myvideo）

許光漢、吳君如今（23）日擔任第61屆金馬獎頒獎人，在頒發最佳原著劇本時，吳君如突然忘詞，看著身旁的許光漢，「因為我有種戀愛的感覺。」還要許光漢親她一下，她才會像白雪公主一樣「甦醒」，台下入圍者全笑瘋，夏于喬還不斷「海豹式鼓掌」，曾國城則是看到嘴巴開開，表情失守。吳君如和許光漢擔任頒獎人，吳君如講沒兩句就忘詞，自首喊，「兩個禮拜前金馬獎給我台詞，我好努力去記，但是我記不住，因為今天晚上，我看到我有種談戀愛的感覺。」她癡情地望向一旁的許光漢，「我記得下禮拜有部電影叫《我談的那場戀愛》，你可以陪我去看嗎？」還要許光漢把她的台詞都唸完，因為自己真的記不住。但許光漢念到一半就卡詞，要吳君如快點接下去講，吳君如逮到機會就說，「你聽過白雪公主的故事嗎，你知道她怎麼醒來的？」台下瞬間歡呼聲四起，許光漢害羞說，「是親一下嗎，借位可以嗎？」吳君如霸氣，「都好啊！」接著許光漢霸氣抓住吳君如的頭，兩人在台上「擁吻」，讓台下入圍者都嗨翻。不過這一切應該都是講好的橋段，因為吳君如馬上說，「你知道這獎為什麼這麼重要了，劇本爛根本演不下去！」