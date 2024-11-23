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▲丁海寅今（23）日在粉絲見面會上放送福利，大秀二頭肌。（圖／Threads）

韓國戲劇男神丁海寅，近年來人氣不斷攀升，粉絲年齡層超廣，近期主演新戲《媽媽朋友的兒子》，讓他再度變成網路上的熱門話題，而今（23）日丁海寅來台舉辦粉絲見面會，雖然強碰體壇盛事「世界棒球12強超級循環賽」和演藝圈年度活動「第61屆金馬獎頒獎典禮」，不過仍有不少粉絲到場支持男神，丁海寅還不畏冷空氣大脱上衣露出養眼二頭肌，讓粉絲嗨翻喊：「還好沒去隔壁棚」、「金馬也沒這麼吸睛！」事實上，丁海寅昨（22）日就已經搭機來台，當時一大早就有許多粉絲到場準備接機，而丁海寅也相當寵粉，原本要走VIP通道，但仍特別走到機場大廳跟粉絲們打招呼，對粉絲的要求都有求必應，一聽到粉絲撒嬌狂喊「歐巴來這裡！」他便直接衝到人群前面簽名，與粉絲超近距離互動。丁海寅此次「JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME’」巡迴粉絲見面會以泰國為出發點，今晚就在Legacy TERA和台灣粉絲相見，票價從6880元至5880元不等，雖然票價剛出爐時，因為最便宜的票也將近6000元台幣，不少粉絲認為太貴。不過門票一開賣仍隨即秒殺，還有許多粉絲敲碗加場，因此主辦單位後續也在今天下午於同場地加開一場見面會，也加碼粉絲福利，讓粉絲將和男神一起度過美好時光。