我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強賽複賽最後關鍵戰，中華隊晉級之路因富邦悍將洋將富藍戈的「神助攻」成真。委內瑞拉投手富藍戈今（23）日對上美國隊，被Ryan Ward轟出關鍵致勝全壘打，最終委內瑞拉以5：6敗給美國，讓中華隊提前鎖定冠軍戰門票。賽後球迷幽默表示：「富邦要給富藍戈加薪啦！」富邦育樂總經理陳昭如現身大巨蛋，被媒體問及此事時，幽默回應：「有聽到啦！」委內瑞拉隊本屆賽事集結多位中職洋將，包括富藍戈、羅戈和勝騎士。其中，羅戈在複賽首戰先發壓制台灣隊，富藍戈則在該役登板完成最後三振，中華隊遭0：2完封落敗。今日對上美國隊，中華隊晉級寄託在美國隊身上，只要本場美國隊獲勝，且不要贏超過9分，中華隊都將晉級到冠軍戰，但若是美國隊輸給委內瑞拉，中華隊就一定要擊敗日本，但隨著富藍戈砸鍋，也讓中華隊順利晉級，台灣球迷也給富藍戈冠上「新台灣之友」的封號。中華隊順利晉級冠軍戰，全台球迷也在網路熱議：「還得靠台灣之友」、「今天全台灣都是邦迷」、「我愛邦邦」、「富藍戈加薪了」、「2025年球季中職MVP我投他」。陳昭如今日下午也現身東京巨蛋，特地攜帶富邦球員應援毛巾為選手加油。現場有媒體詢問富藍戈會續約加薪嗎？陳昭如先是露出微笑，接著幽默回應：「現在不好說啦！但有聽到球迷的聲音。」