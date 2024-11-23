我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張曼玉在電影《甜蜜蜜》笑中帶淚的哭戲至今仍是影史上的傳奇，不少人將這幕封為「哭戲教科書」。（圖／《甜蜜蜜》劇照）

▲張曼玉半退休後開始享受私人時光，之前還在社群平台中曬出與友人倒數跨年的歡樂合照。（圖／張曼玉抖音）

第61屆金馬獎於今（23）日盛大舉辦，影帝、影后的寶座能花落誰家也是每年的重頭戲之一。不過歷經多年，「影后中的影后」的頭銜依然非拿過四座金馬的國際演員張曼玉莫屬，難以超越的優異成績讓她即使已經息影超過10年，每逢金馬還是會掀起影迷們的討論與回憶。來自香港的張曼玉，最早的夢想其實是成為一名理髮師，17歲從英國倫敦回到香港時卻意外被星探挖掘，參加「香港小姐」選美獲得亞軍後才開始進軍娛樂圈。入行超過40年的她早年曾憑藉《三個女人的故事》、《阮玲玉》、《甜蜜蜜》、《花樣年華》拿下4座金馬影后、5屆香港電影金像獎影后與柏林影展、坎城影展雙影后，張曼玉也直成為了亞洲影史上唯一一位獲得2座歐洲3大電影獎的女演員。張曼玉輝煌的紀錄時至今日依然無人能及，但從2013年開始，她卻漸漸淡出螢光幕，開始享受自己的私人時光。今年剛滿60歲的張曼玉除了專注公益、時尚活動外，還進軍樂壇一圓年輕時的歌唱夢，不僅為電影製作主題曲，還被影迷捕捉過出沒品牌活動客串當DJ。半退休的張曼玉曾在昔日的採訪中坦言：「我曾經是個演員，離開片場12年後，我再也配不上演員這個頭銜了」吐露息影多年的心聲，不過即使如此，依然難以動搖影迷心中影后的地位。