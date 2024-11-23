2024世界棒球12強賽超級循環賽的台日大戰，中華隊雖然已提前晉級金牌戰，但在這場無關晉級的比賽中，依然展現了十足的韌性與求勝慾望。雖然首局陷入大幅落後，但中華隊仍不斷給日本隊壓力，6局上中華隊再追2分，持續保持威脅性。
比賽一開始，中華隊臨時更換先發的左投陳柏清狀態不佳。日本隊開路先鋒村林一輝首打席即敲出全壘打，隨後陳柏清接連出現保送、觸身球與長打，日本隊迅速拿下4分。中華隊緊急換上江國豪，才止住對手攻勢。
中盤穩住陣腳，郭俊麟接力壓制
在首局丟掉4分後，中華隊的投手群逐漸穩定下來，江國豪與郭俊麟接力上陣，成功壓制日本隊的進攻，留住球隊反攻的希望。郭俊麟在第四局更是三上三下，展現了高水準的壓制力。
第五局中，中華隊一度展現反撲氣勢，造成無人出局滿壘的好局面。然而，關鍵時刻卻因雙殺打無緣進一步縮小比分，將比分追至4:3。
第五局下半，日本隊成功守住中華隊的反撲後士氣大振。隨著郭俊麟的投球進入關鍵時刻，他本來應是三振的好球卻被判為壞球，導致保送並接連挨了長打，日本隊趁勢將比分拉開至7:3，重奪比賽的主導權。
儘管這場比賽對中華隊的晉級無實質影響，但球員的求勝慾望與韌性依然可見一斑。從首局大幅落後到第五局的反撲，中華隊的進攻始終保持著威脅，尤其是曾頌恩在比賽中的打擊表現十分出色，多次帶動球隊攻勢。
另一方面，教練團也顯然為了金牌戰保存了最佳投手戰力，包括陳冠宇與吳俊偉等人應該都不會上場，也讓本場比賽成為一場打擊大戰。
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中盤穩住陣腳，郭俊麟接力壓制
在首局丟掉4分後，中華隊的投手群逐漸穩定下來，江國豪與郭俊麟接力上陣，成功壓制日本隊的進攻，留住球隊反攻的希望。郭俊麟在第四局更是三上三下，展現了高水準的壓制力。
第五局中，中華隊一度展現反撲氣勢，造成無人出局滿壘的好局面。然而，關鍵時刻卻因雙殺打無緣進一步縮小比分，將比分追至4:3。
第五局轉折：日本穩住局勢重振士氣
第五局下半，日本隊成功守住中華隊的反撲後士氣大振。隨著郭俊麟的投球進入關鍵時刻，他本來應是三振的好球卻被判為壞球，導致保送並接連挨了長打，日本隊趁勢將比分拉開至7:3，重奪比賽的主導權。
儘管這場比賽對中華隊的晉級無實質影響，但球員的求勝慾望與韌性依然可見一斑。從首局大幅落後到第五局的反撲，中華隊的進攻始終保持著威脅，尤其是曾頌恩在比賽中的打擊表現十分出色，多次帶動球隊攻勢。
另一方面，教練團也顯然為了金牌戰保存了最佳投手戰力，包括陳冠宇與吳俊偉等人應該都不會上場，也讓本場比賽成為一場打擊大戰。
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