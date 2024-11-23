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▲2024世界12強棒球賽，今（23）日晚間6時在東京巨蛋上演「台日大戰」，邱智呈六局長打替中華隊追回2分。（圖／記者葉政勳攝）

▲日本隊先發投手早川隆久，在五局上對中華隊投出4次保送。（圖／記者葉政勳攝）

▲台灣「啦啦隊女神」林襄為了幫中華隊加油，也在社媒IG上透露已經抵達日本，此消息一出也引起日本網友與球迷的關注。（圖／葉政勳攝）

2024世界棒球12強賽超級循環賽的台日大戰比賽一開始，中華隊臨時更換先發的左投陳柏清狀態不佳。日本隊開路先鋒村林一輝首打席即敲出全壘打，隨後陳柏清接連出現保送、觸身球與長打，日本隊迅速拿下4分。中華隊緊急換上江國豪，才止住對手攻勢。在首局丟掉4分後，中華隊的投手群逐漸穩定下來，第五局中，中華隊一度展現反撲氣勢，造成無人出局滿壘的好局面。然而，關鍵時刻卻因雙殺打無緣進一步縮小比分，將比分追至4:3。第五局下半，日本隊成功守住中華隊的反撲後士氣大振。隨著郭俊麟的投球進入關鍵時刻，他本來應是三振的好球卻被判為壞球，導致保送並接連挨了長打，日本隊趁勢將比分拉開至7:3，重奪比賽的主導權。儘管這場比賽對中華隊的晉級無實質影響，但球員的求勝慾望與韌性依然可見一斑。另一方面，教練團也顯然為了金牌戰保存了最佳投手戰力，包括陳冠宇與吳俊偉等人應該都不會上場，也讓本場比賽成為一場打擊大戰。