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▲李安特地從美國返台出席金馬獎，並擔任終身成就紀念獎的頒獎人。（圖／NOWnews攝影中心）

▲鄭佩佩獲得第61屆金馬獎終身成就紀念獎。（圖／袁弘微博）

第61屆金馬獎終身成就紀念獎，由國際導演李安，頒發給已故演員鄭佩佩，李安說起和鄭佩佩之間的點點滴滴，回憶當年《臥虎藏龍》拍攝過程中，在楊紫瓊拍完一整天情緒崩潰的戲份後，輪到章子怡要拍攝時，鄭佩佩拍拍導演的肩膀，主動站出來為章子怡「餵戲」，讓李安多年後依然難以忘懷，直呼：「她是不可多得的好演員」。李安多年來都未缺席金馬獎，本屆他也特地從美國返台，就是為了頒發這個終身成就紀念獎，給永遠的武俠影后鄭佩佩，並在引言時述說了和她之間的緣分，像是拍攝《臥虎藏龍》時，李安請她來飾演反派角色，而鄭佩佩的表現，超越了李安對反派和武俠的想像，也大讚鄭佩佩無論在什麼樣類型的片中，都展現了令人驚豔的優秀演技。鄭佩佩在今年7月病逝，享壽78歲，她的4個子女也來到現場幫她領獎，淚流滿面地向觀眾表達謝意：「心愛的母親鄭佩佩能獲得這個獎，我們都非常榮幸，尤其從李安導演手上拿到這個獎，我們4個子女以她感到驕傲，在我們眼裡她已獲得終身成就母親獎，感謝支持她的粉絲、所有跟她合作過的導演、演員，感謝你們記得她是武俠影后，她永遠在我們心中是終極典範，感謝大家認可支持，更希望能影響到那些粉絲。」