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▲籃籃在直播中興奮地又叫又跳，相當投入比賽中。（圖／籃籃IG）

▲籃籃親自飛到東京巨蛋替中華隊12強賽加油。（圖／籃籃IG）

▲籃籃曬出自己到神社寫繪馬的照片（圖／籃籃Threads）

世界棒球12強超級循環賽最終戰今（23）日晚間開打，中華隊再戰日本。啦啦隊女神籃籃也現身東京巨蛋球場，為台灣球員加油，她還在IG開起直播，興奮地在鏡頭前大跳應援，現場氣氛相當歡樂。籃籃晚間在IG開直播，開心與粉絲分享球場狀況，畫面中籃籃露出招牌甜美笑容，興奮地揮舞雙手，與其他女孩們起身跳起應援舞蹈，後排觀眾們也邊唱邊跳，現場氣氛相當歡樂。而籃籃今日稍早也在Threads曬出自己到神社寫繪馬的照片，內容為「世界12強棒球，中華隊拿下冠軍！！！Team Taiwan 加油」，並署名籃籃。在中華隊成功拿到明日冠軍賽門票，籃籃再度激動發文表示：「看到勝利繪馬寫完後，真的晉級了！」並附上淚流滿面的表情符號，該篇貼文也吸引1.4萬人朝聖。