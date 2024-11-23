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▲謝盈萱（左）近期因為主演《影后》，事業再創高峰。（圖／金馬提供）

金馬獎今（23）日晚間在「台北流行音樂中心」登場，典禮頒獎人各個來頭不小，《影后》的謝盈萱跟知名舞者許芳宜一同頒發「最佳動作設計」、「最佳紀錄短片」、「最佳紀錄片」3項獎，2位一登台就上演一段「武打動作」，許芳宜還帥氣「掐脖」謝盈萱，結果害百萬珠寶手鏈噴出去，謝盈萱就虧：「珠寶很貴....」謝盈萱近日因為主演的《影后》人氣三級跳，除了是演員，她其實也拿過金鐘視后、金馬影后，但她今晚是以「頒獎人」以及「評審委員」的身分出席本屆金馬獎。頒獎典禮目前來到「最佳動作設計」、「最佳紀錄短片」、「最佳紀錄片」頒發環節，該3座獎項是由謝盈萱、許芳宜擔任頒獎人，2人一上台就雙手合十並上演武打戲，許芳宜還突然掐住謝盈萱的脖子，謝盈萱就害怕小心的提醒：「珠寶很貴....」豈料下一秒謝盈萱的手鏈就掉地，許芳宜蹲下幫忙撿，隨後就「貼臉」謝盈萱，讓「影后」不知所措。謝盈萱笑問：「老師，這畫風一變是怎麼回事？」許芳宜表示：「動作不只是動作、設計，是表演藝術，無論任何形式，只要能傳達身體語言，就是動作設計！」在頒發最後一個獎項「最佳紀錄片」前，謝盈萱也感慨的說：「作為演員，可以躲在角色的背後，但紀錄片沒辦法，不管是拍攝者或是被拍攝者，都無法躲在誰的背後，都要直觀的面對生命課題，我覺得這很勇敢！」而該獎項最後由《由島至島》獲得。