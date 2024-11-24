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▲周春米與美國在台協會高雄分處長張子霖一同點亮雙主燈。（圖／屏東縣府提供）

▲屏東聖誕節，百年歷史的屏東公園瞬間化身為童話世界。（圖／屏東縣府提供）

每年吸引上萬人朝聖的「屏東聖誕節」，今年以歐風童話為主題，首度推出雙主燈，燈區範圍擴大至屏東火車站及周邊道路，總計18組夢幻燈飾將屏東打造成色彩繽紛的聖誕城。縣長周春米23日晚間點燈，正式揭開「2024屏東聖誕節」序幕，百年歷史的屏東公園瞬間化身為童話世界，吸引大量民眾賞燈。周春米與美國在台協會高雄分處長張子霖，以及各級地方代表一同點亮雙主燈。屏東公園內的「聖誕童話屋」咕咕鐘啟動，椰林大道上的「冰雪世界」飄下浪漫雪花，營造出濃厚的節慶氛圍。周縣長表示，屏東聖誕節已成為南台灣年末最大盛事，去年吸引超過80萬人次參與。今年擴大燈飾範圍至屏東火車站，讓旅客一下車即能感受節慶氛圍，沿路還設有燈光藝術裝置，增添拍照打卡趣味。18組燈飾將一路展至明年1月1日，歡迎全國大小朋友共襄盛舉，感受屏東的聖誕魅力。活動還邀請特別嘉賓參與。日本灣生後裔滝川惠光衣女士陪同82歲姨婆重松孝子再訪屏東，感受家鄉的溫暖。重松孝子分享，屏東聖誕節的活動氛圍令人驚喜，與日本以年輕人為主的聖誕活動相比，屏東更具家庭同樂的特色。活動期間每晚6點至10點，5大燈光秀區域定時展演，包括屏東火車站「聖誕村」、屏東公園內的「聖誕童話屋」、「松鼠公爵城堡」、「奇幻夢遊」及「恬然入夢」，各具特色，帶來視覺與聽覺的雙重享受。屏東公園內的19米高「願望樹」則結合自然樹木設計，成為今年的亮點之一。同時，屏東聖誕節首次將燈飾延伸至中華路商圈，配合23日至24日封街舉辦的「中華一條街市集」，吸引了超過70家攤位參與，販售文創手作、特色美食與甜點。