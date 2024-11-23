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▲施名帥拿金馬獎最佳男配角獎，老婆朱芷瑩哭慘。（圖／翻攝自myvideo）

第61屆金馬獎最佳男配角獎，由《角頭》系列4位大哥龍天翔、蔡振南、高捷、太保頒獎，而獎座果然也由施名帥以《角頭—大橋頭》成功打敗歷屆影帝莫子儀、李康生等入圍者奪下，他的老婆朱芷瑩在台下爆哭，而施名帥的得獎感言也相當真誠感人，直呼：「我是一個演員、也是一個造夢的人，金馬獎，是我的！」施名帥在台上一一感謝劇組演員，包括王陽明、懷秋、鄭人碩等人，也感謝所有工作人員：「沒有你們就沒有我們，一個演員能做的很少 ，感謝所有工作人員。」也提及了母校北藝大對自己的提拔。他也沒有忘記感謝親愛的家人，開玩笑道歉平常都在陪劇組的人，更向老婆朱芷瑩感性告白：「在我什麼都沒有的時候陪伴我！」最後他在下台前高呼：「我希望沒有太晚拿這個獎、沒有讓你們失望，我是一個演員、也是一個造夢的人。金馬獎，是我的！」施名帥在《角頭—大橋頭》中飾演黑道「阿猛」一角，獲得許多觀眾的共鳴，其中有一場戲是施名帥在打鬥中意外遭到腹部砍傷，堅毅不拔、不輕易向對手屈服的演技，讓許多影迷忍不住落淚。