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新人結婚請吃喜酒本是開開心心的事情，但若在過程中發生不幸意外，該負起法律責任嗎？中國河南一位老翁，參加喜宴領喜糖後突然跌倒，結果送醫搶救無效身亡。老翁家屬把新人告上法院，求償14萬人民幣、約新台幣63萬元，而法院判決結果出爐，認定新人免賠。河南省高級人民法院在微信分享這起案例，一對新人在2023年12月舉行婚宴，宴後按照習俗向離去賓客發放喜糖。一位參加婚宴的王姓老翁，拿了喜糖正要離開時，不料突然跌倒，送醫搶救後仍宣告不治。王姓老翁的家屬於是將新人告上法院，求償14萬人民幣。不過法院審理後駁回家屬請求，判定新人免賠。法院認為，王姓老翁是成年人，具有完全行為能力，本身患有心臟疾病仍自願參加活動，應自行承擔可能後果。且發放喜物的過程中，現場沒有發生推擠、拉扯等行為，王姓老翁跌倒和飯店的硬體設施也無關，新郎及其親屬對老翁的死亡不存在過錯，因此無需賠償。