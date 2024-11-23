中華隊今（23）日在2024第三屆WBSC世界12強賽超級循環賽最後一戰，臨時更換先發投手，引起日方不滿。賽後中華隊總教練曾豪駒再度對此進行解釋，他直言換投的原因是就是「想把最好的投手留在明天，和日本武士隊來一場最好的比賽。」

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曾豪駒：想把最好的投手留到明天

在昨天公布的中華隊先發投手為林昱珉，但今天臨時更改為陳柏清，引發日方抗議，賽後日本媒體也針對此事做了很多提問。曾豪駒受訪時先對此事向日本方面道歉，直言自己說過「希望依戰局去改改變投手」，希望明天無論如何能有一場經彩的賽事，呈現給進場的球迷。

「想把最好的投手留在明天，和日本武士隊來一場最好的比賽。」曾豪駒表示，自己對於陳柏清比較抱歉，在昨天先發後今天又先發，也特別感謝所有投手將今天比賽給控制住。

由於美國和委內瑞拉一戰結束後，中華隊確定晉級，因此晚間的日本對決中華隊的賽事，成為一場消化試合，勝敗不再重要。中華隊最終決定接受大會罰款，而將林昱珉留到冠軍戰。

明天第三度對決日本　吉力吉撈：把冠軍帶回台灣

對於明天要再戰日本，曾豪駒表示，自己一直都知道日本隊是一支很強的球隊，大家都會全力以赴，「這是我們一直期待的比賽，將盡全力打出好的比賽。」

而吉力吉撈·鞏冠則霸氣表示：「會盡全力把冠軍帶回台灣，謝謝。」算上今天的比賽，中華隊過去對上日職明星隊，戰績為0勝11敗，沒有贏過。

▲中華隊捕手吉力吉撈·鞏冠靠著隊友護送回來得分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）
▲中華隊捕手吉力吉撈·鞏冠放話要把12強賽冠軍帶回台灣。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

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