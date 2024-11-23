我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊貴媚希望大家可以看到《小雁與吳愛麗》這個劇組。（圖／NOWnews攝影中心）

▲楊貴媚不想演律師和醫生，因為擔心要背法條跟專業名詞。（圖／NOWnews攝影中心）

第61屆金馬獎頒獎典禮在今（23）日晚間如火如荼展開，稍早頒到最佳女配角，楊貴媚憑藉《小雁與吳愛麗》，打敗曾沛慈、陸弈靜、劉奕兒及張榕容等強敵。而上個月才拿過金鐘獎視后的她，今天又拿金馬獎，笑曝現在就差金曲獎了，希望可以透過《老少女奇遇記2》的主題曲，跟著五月天、麋先生和宇宙人一起進軍金曲獎，被問到是否要當五月天的唱跳師妹？她則笑說，「唱跳要練一下腿力，現在可以8蹲，16蹲還不行。」楊貴媚奪下金馬獎女配角獎的寶座，她表示其實等這個獎等了很久，她上次得金馬獎已經是20年前，第41屆憑藉《月光下，我記得》拿到影后寶座，接著過了20年才再度獲獎。她分享這2次得獎的心境，20年前她主要是驚嚇和緊張，因為那時候還很年輕，一起入圍的有很多前輩跟優秀的人，結果她突然就得獎了，所以很緊張；今年則是覺得驚喜，她認為自己代表的是劇組，希望可以透過她和大家的努力，讓大家看到《小雁與吳愛麗》這個劇組。楊貴媚上個月剛拿到金鐘獎視后，如今又獲得金馬獎女配角獎，已經被視為大贏家，不過她笑說，自己還沒拿到金曲獎，今年《老少女奇遇記2》有主題曲，她希望可以跟著相信音樂進軍金曲獎，更提到其實自己是歌手出身，「但你聽我的聲音不行了。」而被問到是否要五月天的唱跳師妹，楊貴媚則笑說，「唱跳要練一下腿力，現在可以8蹲，16蹲還不行。」楊貴媚也認為，自己可以得獎是因為運氣好，「一個演員得到好劇本跟角色不容易」，她強調並非這20年來的劇本不夠好，但《小雁與吳愛麗》裡中的媽媽角色真的有別於以往，是另一種風情萬種的媽媽，「我也想演不一樣的媽媽，不要再演傳統的媽媽，演到內傷了、很悶。」被問到想要演什麼類型的戲劇，她透露希望可以演喜劇，但不想挑戰武俠片，因為沒辦法跟鄭佩佩一樣，也拒絕演律師和醫生，因為擔心背不起台詞。