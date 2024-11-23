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▲《鬼才之道》上映資訊。（圖／翻攝自《鬼才之道》官方粉絲頁）

▲《漂亮朋友》中的張志勇（中）拿下金馬影帝。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲《小雁與吳愛麗》夏于喬（左）成遺珠，楊貴媚（右）拿女配。（圖／牽猴子提供）

《鬼才知道》拿下第61屆金馬獎5項獎，包括最佳造型設計、最佳美術設計、最佳動作設計、最佳視覺效果、最佳原創電影歌曲等5獎。第二名《漂亮朋友》則拿下3個獎項，第三名是由大陸導演婁燁執導的《一部未完成的電影》，這幾部金獎電影的介紹以及上映時間、平台，《NOWnews今日新聞》都幫大家整理了！《鬼才之道》集結陳柏霖、張榕容、王淨等人出演，其中王淨飾演一事無成、沒有才華的菜鳥鬼同學，張榕容演出從光鮮亮麗的鬼后，退居成為落魄沒人關注的凱薩琳，上映首日創下350萬新台幣的票房紀錄，並在首個週末累積超過1千500萬的收入，更在第二週票房達到3千萬新台幣。《鬼才之道》目前全台都還在上映中，最近的場次包括在11月24日晚間7點、11月25日晚間8點20分、11月26日晚間7點、11月27日晚間8點20分。大陸電影《漂亮朋友》拿下金馬獎、是繼《鬼才知道》拿下最多獎項的電影，不過因為兩岸條例，每年只能用抽籤的方式，在台上映10部電影，張志勇首度拿下金馬獎，但沒有現身，《漂亮朋友》聚焦一群在中國東北小城的中年同志生活，完全不走傳統悲情、哀婉路線，而是黑色幽默，還有不少令觀眾絕倒的「金句」。由於該片雖屬法國出品，但在上映資格的認定上，以幕前幕後人員大多數比例歸為中國片，必須參加上片配額抽籤，而這次並未抽中前10名、如沒在金馬獲得最佳影片和導演獎，就無法在台上映。導演耿軍不諱言希望能獲最佳影片或導演，可以讓片子順利在台上映，接著又喊話中國電影在台放映的限制該放寬，能入圍金馬奬的片子應該都開放直接上片。林書宇執導的黑白電影《小雁與吳愛麗》入圍8項金馬獎，最後僅由楊貴媚拿下女配角，而楊貴媚才剛在金鐘獎上封后，這次再度拿下金馬，正所謂「運在走」擋都擋不住！夏于喬在《小雁與吳愛麗》中飾演因遭遇家暴而對父親痛下殺手的鄉下女子，將情緒的刻畫表露無遺，被視為是最具有冠軍相的人選，最後卻敗給29歲香港女星鍾雪瑩。不過《小雁與吳愛麗》上映首日僅獲得19.5萬的票房，林書宇和夏于喬夫妻不斷在社群平台推薦，積極回應網友問題，林書宇還問網友「不願意進戲院」的原因是什麼，有人提到片名以及黑白畫風讓人卻步，夏于喬也說，現在還願意進戲院看戲的，她都是抱著「感恩的心」，是11月24日在光點華山電影館晚間7點10分；誠品電影院晚間6點40分；台北長春國賓影城下午1點10分，晚間7點40等。