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▲吳君如（右二）和《我談的那場戀愛》團隊雖然爭取金馬獎落空，還是開心辦起慶功宴。（圖／記者林敬原攝）

吳君如在《金雞》獲金馬獎影后後，隔21年以《我談的那場戀愛》再拚金馬最佳女主角的殊榮，雖然沒能再度得獎，卻成為典禮的話題焦點，尤其和許光漢在台上「借位接吻」掀起高潮，被網友讚：「救了整場典禮。」她透露許光漢提議一起合作這段演出，後台排練時就就有觸電的感覺。不過來金馬典禮，最開心的還是見到李安，李安也稱讚她「好漂亮」，令她心情大好，李安後來到《我談的那場戀愛》慶功宴上，吳君如開心不已，一直用粵語說喜歡他，還表示李安拿了兩次奧斯卡，要導演老公陳可辛學習。來金馬對吳君如而言，就像是來派對玩，不管得不得獎都不影響她的心情。問她是否還繼續來參加？她表示：「要是明年有作品入圍，一樣會來。」對於網友稱她拯救金馬典禮、敲碗她來主持，她則以過去主持金馬典禮、還和郭富城與梁朝偉一起跳舞，中間卻被媒體拍到去補妝，遭批「不專業」，笑道：「金馬還是有一定的要求吧？」這次來台，吳君如儘管來去匆匆，卻和當紅男神許光漢一起製造了熱烈話題，許光漢強大的電力也獲她認證，就算是在後台排練「借位接吻」都讓她有點被電到的感覺，老公陳可辛不會擔心嗎？她答道：「OK啦。」兩人在典禮上也聊了很多，吳君如一直問許光漢住哪兒，怎麼都頒完獎了還乖乖坐在自己位子上？中間許光漢一度跑去找主持人劉冠廷聊天，消失了一下，吳君如問道：「他們應該是好朋友吧？」對於劉冠廷本次主持典禮的表現，網友有所批評，吳君如卻大讚他做得不錯，還問：「怎麼出來那沒少？」這次在典禮上，吳君如碰到了奧斯卡得主關繼威，關繼威跟她講述第一次看她的電影的內容，講得相當詳細，吳君如也驚訝他記得這麼清楚。她也很欽佩關繼威能熬過不得志的時光，坦言：「當演員就是不要放棄。」至於見到李安除了佩服他的活力，直呼：「他整場都走來走去。」也在慶功宴上逗趣問他：「什麼時候找我拍戲？」李安回答：「會的。」讓她露出喜悅的笑容。吳君如角逐本屆金馬獎影后的最新力作《我談的那場戀愛》，本月29日起全台上映。