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▲世界棒球12強中華隊王牌投手林昱珉，冠軍賽掛帥出戰世界第一的日本隊。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽超級循環賽進入最後一天，中華隊今晚迎戰日本武士隊，儘管台灣已在美國擊敗委內瑞拉後確定晉級冠軍賽，這場比賽依舊吸引大批球迷關注。由於賽前臨時換先發，陳柏清必須連2天登板，僅投0.1局失3分，他神情自責一度眼眶泛紅，讓總教練曾豪駒也直言對他「很不好意思」。對於陳柏清連續兩天登板的安排，總教練曾豪駒賽後表示：「我們真的很不好意思，這樣的調度對他來說有點勉強。但後續接替的投手表現穩定，成功控制了局勢，整體來看，這次大賽讓我們的投手群累積了很多寶貴的經驗，對未來會有很大的幫助。」雖然許多人擔心陳柏清的信心會受到影響，但這只是成長過程中的一部分，曾總表示，低潮往往是未來成功的基石，只要挺過去，就能迎來更大成長。談到24日的冠軍賽，曾豪駒表示：「這場比賽投手教練會針對整體狀況做出最好的調度與安排。整個超級循環賽下來，無論是投手的穩定度還是球隊的調整狀態，大家都完成工作。」對於明天要再戰日本，媒體詢問先發投手是否確定是林昱珉。曾豪駒笑說「還有其他人嗎？不要害我啦。」他也再重述，「鍋我背。」曾豪駒表示，自己一直都知道日本隊是一支很強的球隊，大家都會全力以赴，「這是我們一直期待的比賽，將盡全力打出好的比賽。」