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改編自龍幸伸原著漫畫《膽大黨（Dandadan）》的同名動畫，於10月初開播後異軍突起，迅速成為新一部全球現象級的話題動畫，上週更是Netflix全球觀看排行榜（電視、非英語）前10名中唯一入榜的動畫，排名高居第四，且已是連續第六週入榜，鎖定了2024年第4季話題霸權的寶座，尤其第7集播後更是掀起熱議，知名遊戲設計師小島秀夫都讚不絕口，許多網友更讚譽為年度最佳。近期日本動漫成為Netflix全球觀看排行榜一股不可忽視的勢力，《七龍珠》、《鬼滅之刃》、《亂馬1/2》都曾擠進Top10，而Netflix最新公布11月11～17日的最新統計，《膽大黨》以930萬小時的觀看總時長、320萬人次的觀看次數排行第4，而且已經是連續第6週排在榜內，人氣十分穩定。不只在全球受歡迎，根據「Ranking Stalker」統計，《膽大黨》也是日本「Niconico」和「ABEMA」等串流平台上，2024年秋季動畫中綜合觀看次數最多的劇集，受到廣泛的喜愛與支持。知名遊戲設計師小島秀夫，在《膽大黨》首播時就曾在社群媒體發文推薦，而在上週第7集播出後，小島秀夫又大讚劇集內容的表現。《膽大黨》第7集十分催淚，許多觀眾認為它是年度最佳劇集，鏡頭表現與配樂都十分絲絲入扣，傳達的情感相當強烈又真摯。《膽大黨》故事集結了外星科幻、日本靈異傳說、校園愛情、青春搞笑、熱血戰鬥等多種元素，可說是一部非常難以分類與定義的作品，但是其內核又包裹著相當細膩的人性情感，難怪許多國外媒體都給予高度好評。