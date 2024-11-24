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▲今明兩天東北季風減弱，週二鋒面通過降雨增多，後續轉為乾冷的天氣環境。（圖／中央氣象署）

▲週三開始大陸冷氣團侵台，預估週四清晨氣溫最低，北部普遍只有13度，空曠地區甚至可能剩11度。（圖／中央氣象署）

今（24）日東北季風減弱，白天氣溫稍稍回升，降雨也進一步減少，明（25）日天氣更加穩定，不過週二（11/26）鋒面通過，雨勢再起，週三起（11/27）大陸冷氣團影響，各地將迎來一波較顯著的降溫，下週三入夜至下週五清晨，北台灣早晚低溫可能降到只剩11至12度。中央氣象署預報員張竣堯指出，今明兩天東北季風減弱，基隆北海岸、東北部及大台北山區有「局部短暫雨」，大台北、東部、東南部及中南部有「零星短暫雨」；全台各地早晚低溫18至22度，北部白天高溫21至25度、中南部27可達至28度。張竣堯表示，週二將有一道鋒面通過，搭配東北季風增強，，下週四、下週五鋒面影響結束，雨勢明顯趨緩，只剩東半部偶爾有零星降雨。氣溫則比較需要注意，下週二整天都是降溫階段，下週三至下週五「大陸冷氣團」正式影響，這幾天清晨，，尤其，其它地區也只有14至16度。今天高壓出海，環境風場轉為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；中部空品區及馬祖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。