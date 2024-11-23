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2024年世界棒球12強賽超級循環賽23日進行最後一場台日大戰，中華隊首局陷入亂流，先發投手陳柏清失3分後退場，由江國豪中繼登板，他不負眾望穩定局勢，再度封鎖日本打線，被球迷封為「日本殺手」。江國豪在本屆12強對日本共投5.1局，全部無失分，他表示希望用表現感動台灣球迷。中華隊今晚派出陳柏清擔任先發，但連續2天先發登板狀況不佳，僅投0.1局退場失掉3分。接替登板的江國豪面對日本強打線，主投2.2局被敲3安打無失分，投出2次三振，壓制日本攻勢。在本屆12強賽，江國豪面對日本的兩次登板合計投出5.1局0失分，被讚「全世界最有責任感的男人」，更被封為「日本殺手」。對此，江國豪表示：「今天最大的開心就是有守住。」本屆中華隊闖進冠軍賽，江國豪表示：「比賽開始前大家都不被看好，但我們大家都非常努力，希望能用表現感動台灣球迷。」此外，江國豪與戴培峰的搭配默契一向是場外焦點，尤其是戴培峰愛「碎碎念」，常讓江國豪「受不了」。談到今天兩人搭配，他幽默表示：「還好他今天沒有暫停上來念我，這是唯一的進步。」一席話讓現場媒體笑聲連連。