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2024年世界棒球12強賽，由於中華隊與日本隊雙雙確定晉級冠軍戰，今（23）日「台日大戰」卻因中華隊臨時更換先發投手，引發爭議。最終，經過世界棒壘球總會（WBSC）開會討論，處以2000美元罰款，約30.9萬日圓，折合新台幣6.5萬，並非一開始傳聞的50萬日圓（約合10萬新台幣）罰款。今日稍早，美國隊以6：5擊敗委內瑞拉後，中華隊與日本隊確定晉級決賽。然而，在美國領先時，中華隊即向WBSC提出更換先發投手的申請，改由陳柏清替換原本預定的林昱珉。日本接到通知後，對此表示強烈不滿，並提出抗議。根據WBSC規則A7.2條，違規等級與相對罰金及禁賽規定，最低罰款為2000美元，考慮到中華隊執意臨時換投手屬於B級違規行為，故以罰款處分。在台日大戰賽前，WBSC就對中華隊臨時換投懲處進行開會討論，討論將近4小時後，由棒協公布最終罰款金額，就是最低價碼2000美元。