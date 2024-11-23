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▲中國演員張志勇以《漂亮朋友》奪下金馬獎「最佳男主角」。（圖／MyVideo）

▲張志勇的導演好友耿軍代為上台領獎，曝光他殘疾的原因。（圖／MyVideo）

關繼威以《媽的多重宇宙》奪得金球獎最佳電影男配角，在本屆金馬獎擔任「最佳男主角」頒獎人，入圍者有《春行》喜翔、《餘燼》張震、《看我今天怎麼說》游學修、《白衣蒼狗》萬洛普·隆甘迦和《漂亮朋友》張志勇，最後由中國演員張志勇奪下，由於本人因工作無法到場，導演耿軍代為上台領獎，透露張志勇失去手指、眼睛的真相，是在礦區玩鋁管被炸掉。關繼威講述引言時，先用中文向觀眾打招呼，「大家好，台灣觀眾好久不見了！」他表示這次有5部作品入圍，等同有5個宇宙，「這些男主角有人腳不能走、有人聽不到聲音、有人回不了故鄉、有人出不了櫃，這幾部電影讓我們去思考人生的過程，因為我們在現實都是自己主角，我們選擇勇氣。」一番話掀起現場一片掌聲。「最佳男主角」由張志勇拿下，導演耿軍代替好友上台領獎，唸出張志勇早已寫好的講稿，「張志勇因為工作原因沒有到現場，感謝金馬獎、感謝評審、感謝觀眾，感謝我的家人、搭擋、工作人員，感謝導演耿軍，他是我的良師益友，是他給我勇氣和希望，在夢想實現的這一刻，我會努力塑造這個角色，這個獎是他的。」講到這，耿軍不禁笑出來：「所以是我的。」讓全場笑翻。耿軍表示，他和張志勇從小在礦區長大，張志勇某次因為玩鋁管，被炸傷2根手指、一邊眼睛，留下輕度殘疾，「我們長大後一起拍戲，他試著在我的電影裡演角色，一開始總想避開眼睛和手，我告訴他不要迴避，這是你的特色，你是最特別的人，經過多年拍攝找到自己的自信，他很有能力、才華。」他強調這座獎座是屬於這部電影的大家，「演員要為自己加油，獻給所有在路上的演員。」