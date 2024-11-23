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2024年世界棒球12強賽超級循環賽進入最後一天，中華隊23日與日本隊在東京巨蛋交手，郭俊麟再度登板，面對滿場日本球迷的震撼應援聲，讓他感到十分震撼，有回到當初在日本打球的感覺，只是相比台北大巨蛋的加油聲，東京巨蛋的吶喊讓他直呼有種「快被壓死的感覺」。聽到滿場的日語應援聲，郭俊麟表示：「有讓我回想起在日本打球的感覺，全場氛圍真的很震撼，但台北球迷是幫我加油，這邊像是要把我壓死。」當日本隊換上代打牧秀悟時，球場的歡呼聲更是達到高峰，「那一瞬間，我反而更想去享受與牧秀悟對決的過程，結果怎麼樣並不重要，就是全力丟。」此戰郭俊麟最快投出149公里速球，但始終沒能突破150公里的門檻，他笑說：「有點可惜，但林岳平教練（餅總）提醒我，不要亂催球速，最後我就用自己的模式去投，專注解決打者。」美國與委內瑞拉之戰，攸關中華隊能否晉級冠軍賽，郭俊麟心情跟著球迷七上八下，「當看到美國得分時，我心想『不要再得分了！』但委內瑞拉繼續得分時，又想著委內瑞拉不要贏。」中華隊確定晉級冠軍賽後，他說：「這可能是我最後一次打中華隊，很開心能與學弟們一起創造這樣的成績。」