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▲吳慷仁（左）在台上喊話，指出每個角色都渴望被理解，似乎是在影射自身處境。（圖／MyVideo）

影后出爐！第61屆金馬獎頒獎典禮，今（23）日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，其中最佳女主角獎稍早由吳慷仁、林品彤一同揭曉影后，一上台吳慷仁就表示：「入圍的女主角都有共通點，就是渴望被理解。」吳慷仁和林品彤一一點名這次入圍影后的5位女星，指出區嘉雯在《從今以後》飾演女同志，在處理愛人的後事時渴望被理解；點名吳君如在《我談的那場戀愛》中飾演遭詐騙的熟女醫師，她也渴望能被理解。而林品彤則是指出夏于喬在《小雁與吳愛麗》中扮演遭家暴而砍殺生父的女孩，她也渴望被理解，強調每個角色都是想被理解，也不免讓人聯想到吳慷仁近期的處境，對此網友紛紛表示，吳慷仁的講話方式似乎有些改變：「吳慷仁怎麼變機器人講話」、「吳的口音好刻意」、「講話真的怪，但不至於到中國腔很重。」事實上，吳慷仁原先表示因工作不克參加金馬獎，是一直到昨（22日）才急轉彎，宣布將會現身，只是不參與紅毯，吳慷仁也親自發聲感謝外界關心：「在最後一刻確定可以在不影響劇組的情況下，出席典禮。過程中做了很多努力，主要是為了實現來參加金馬獎的承諾。」不只如此，吳慷仁也不忘向劇組及經紀公司的支持表達謝意。