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2024年世界棒球12強賽超級循環賽最後一戰，中華隊以6：9不敵日本，但林安可在9局敲出全壘打，為球隊追回一分，同樣效力統一獅的邱智呈，也在6局敲出帶有打點的安打，兩名獅隊球員皆在台日大戰建功，他們表示，深知自己的出賽機會有限，因此格外珍惜每次上場機會。林安可對於出場的角色定位十分清楚，「我知道自己上場次數不多，每次都會做好設定的球路，專心對決投手，這次剛好有掌握到。」雖然大多數時間只能在後半段上場，他依然保持高度專注，「雖然我是在後半段才準備，但我的心態跟大家一樣，等待每一次可能的機會。」談到明天即將到來的冠軍戰，林安可強調，「我們根據情蒐會設定想攻擊的球種，但最重要的還是臨場反應，要去掌握每一刻。」邱智呈6局替補上場，敲出帶有兩分打點的安打，他表示，「當時二三壘有人，我只想盡量把隊友打回來提升士氣，沒想到真的擊出關鍵安打。」儘管在預賽出場機會有限，邱智呈始終保持良好心態，「我們每位選手都很棒，不管誰上場，都能給隊友幫助、也能對對手形成壓力。」他坦言，東京巨蛋的應援聲讓他感到震撼，但也充滿振奮，「這種氛圍真的很特別，也讓我們更有鬥志。」談到即將到來的冠軍戰，邱智呈十分期待，「大家從年初辛苦到現在，明天是最後一場比賽，我們要好好享受這個舞台。不管輸贏，只要把每個細節做好，就一定能展現我們的實力。」