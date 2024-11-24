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（中央社巴庫23日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）的小島國和最低度開發國家談判代表今天退出與主席國亞塞拜然針對1份氣候協議的加時諮詢會議，因不滿其財務訴求遭到忽視。法新社報導，小島國家聯盟（Alliance of Small Island States，AOSIS）主席舒斯特（Cedric Schuster）表示：「我們剛剛退出了。我們來到這裡參加這屆COP，是為了有公平的協議。我們感覺我們的聲音沒有被聽見。」小島國家聯盟是由面臨海平面上升威脅的國家組成，舒斯特來自大洋洲國家薩摩亞（Samoa）。英國廣播公司（BBC）的氣候記者羅拉特（Justin Rowlatt）也報導，他剛剛目睹了最低度開發國家（Least Developed Country，LDC）集團走出與COP29主席進行的會議，會中討論富國新提出的資助方案。這個集團代表較貧窮國家，具有影響力。報導指出，富裕國家據悉提出3000億美元的方案，但最低度開發國家集團認為這樣的金額遠遠太少，他們要求5000億美元。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1131123