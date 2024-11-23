2024世界棒球12強賽進入最終高潮，中華隊與日本隊將於明（24日）在冠軍戰再次碰頭，爭奪本屆賽事的最高榮耀。雙方的先發投手名單已正式公布，中華隊派出王牌左投林昱珉迎戰日本讀賣巨人王牌戶鄉翔征，這場頂尖投手之間的對決將成為賽事最大看點。
本屆12強賽，中華隊與日本隊已經交手兩次。預賽時，中華隊以1:3惜敗，今日的超級循環賽則以6:9吞下另一敗。然而，奪冠最重要的一戰將在明天登場，兩隊勢必拿出最佳狀態，全力爭奪冠軍榮耀。
中華隊教練團原本計劃讓林昱珉在今日登板，但因提前鎖定冠軍戰門票，改將這位王牌左投保留至最終決戰。林昱珉本屆賽事的穩定表現令人期待，他將承擔帶領中華隊爭取隊史首冠的重責。
日本王牌戶鄉翔征再登板 挑戰關鍵一役
日本隊則派出讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征應戰，這位23歲的右投手是日本職棒聯盟最受矚目的新星之一。他曾獲得2020年中央聯盟新人特別獎及日本大賽敢闘選手獎，擁有在高壓比賽中的豐富經驗。本屆賽事，戶鄉翔征的表現穩健，明日的登板將是他本屆12強賽的最重要一役。
今日的台日對決，雖然是例行性的「消化賽」，但仍為雙方的調整和策略埋下伏筆。中華隊以6:9輸球，首局便因投手調度問題陷入4分落後，但整場比賽仍展現了強烈的反撲意志。曾頌恩的打擊火熱，郭俊麟的中繼穩定，都為冠軍戰提供了信心。
相較之下，日本隊利用這場比賽驗證了多名選手的狀態，並在比賽後半段穩住陣腳，展現了對比賽的掌控力。
投手對決成焦點 雙方各有優勢
林昱珉作為中華隊的左投王牌，擁有穩定的控球與變速球，能有效壓制日本隊的左打者。他在預賽對日本的比賽中表現可圈可點，此番再戰，將是中華隊投手群的最大依仗。
戶鄉翔征則以其快速球和滑球組合為武器，具備在關鍵時刻扭轉局勢的能力。他在國際賽與日本職棒的多次大賽中累積了豐富經驗，對中華隊的打線壓制力不容小覷。
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中華隊教練團原本計劃讓林昱珉在今日登板，但因提前鎖定冠軍戰門票，改將這位王牌左投保留至最終決戰。林昱珉本屆賽事的穩定表現令人期待，他將承擔帶領中華隊爭取隊史首冠的重責。
日本王牌戶鄉翔征再登板 挑戰關鍵一役
日本隊則派出讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征應戰，這位23歲的右投手是日本職棒聯盟最受矚目的新星之一。他曾獲得2020年中央聯盟新人特別獎及日本大賽敢闘選手獎，擁有在高壓比賽中的豐富經驗。本屆賽事，戶鄉翔征的表現穩健，明日的登板將是他本屆12強賽的最重要一役。
今日的台日對決，雖然是例行性的「消化賽」，但仍為雙方的調整和策略埋下伏筆。中華隊以6:9輸球，首局便因投手調度問題陷入4分落後，但整場比賽仍展現了強烈的反撲意志。曾頌恩的打擊火熱，郭俊麟的中繼穩定，都為冠軍戰提供了信心。
相較之下，日本隊利用這場比賽驗證了多名選手的狀態，並在比賽後半段穩住陣腳，展現了對比賽的掌控力。
投手對決成焦點 雙方各有優勢
林昱珉作為中華隊的左投王牌，擁有穩定的控球與變速球，能有效壓制日本隊的左打者。他在預賽對日本的比賽中表現可圈可點，此番再戰，將是中華隊投手群的最大依仗。
戶鄉翔征則以其快速球和滑球組合為武器，具備在關鍵時刻扭轉局勢的能力。他在國際賽與日本職棒的多次大賽中累積了豐富經驗，對中華隊的打線壓制力不容小覷。
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