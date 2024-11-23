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▲日本讀賣巨人王牌戶鄉翔征。（圖／美聯社／達志影像）

▲中華隊投手林昱珉在東京巨蛋進行熱身練習。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界棒球12強賽進入最終高潮，中華隊與日本隊將於明（24日）在冠軍戰再次碰頭，爭奪本屆賽事的最高榮耀。本屆12強賽，中華隊與日本隊已經交手兩次。預賽時，中華隊以1:3惜敗，今日的超級循環賽則以6:9吞下另一敗。中華隊教練團原本計劃讓林昱珉在今日登板，但因提前鎖定冠軍戰門票，改將這位王牌左投保留至最終決戰。林昱珉本屆賽事的穩定表現令人期待，他將承擔帶領中華隊爭取隊史首冠的重責。今日的台日對決，雖然是例行性的「消化賽」，但仍為雙方的調整和策略埋下伏筆。中華隊以6:9輸球，首局便因投手調度問題陷入4分落後，但整場比賽仍展現了強烈的反撲意志。曾頌恩的打擊火熱，郭俊麟的中繼穩定，都為冠軍戰提供了信心。林昱珉作為中華隊的左投王牌，擁有穩定的控球與變速球，能有效壓制日本隊的左打者。他在預賽對日本的比賽中表現可圈可點，此番再戰，將是中華隊投手群的最大依仗。