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▲鍾雪瑩根本沒想到自己會得獎，上台前還在吃喉糖。（圖／NOWnews攝影中心）

▲鍾雪瑩透露自己已經5小時都沒吃飯，一直很怕在台上暈倒。（圖／NOWnews攝影中心）

第61屆金馬獎最佳女主角由《看我今天怎麼說》的鍾雪瑩拿下，打敗張艾嘉、吳君如、夏于喬、區嘉雯等強敵。鍾雪瑩表示，現在拿到獎之後，最想要去吃東西，因為她一路都很緊張，一直擔心5小時沒吃飯會暈倒。而她拿到獎之後，在台上特別感謝吳君如以及林家棟，原來是因為她剛出道時還沒什麼作品，是這兩個人相信她，所以特別想感謝對方，這件事藏在心中已經很久了。鍾雪瑩透露，因為不覺得自己會得獎，上台前不久還在吃喉糖，當時她還在跟游學修抱怨說，「很硬，咬不破怎麼辦？」所幸在她說感言之前咬破了，在台上口條也還行。她也提到，這次在演出《看我今天怎麼說》女主角素恩之前有做一些準備，一名聾人朋友Tobby向她分享了很多生活方式，讓她學習到很多，但她覺得每個人講話的方式不一樣，所以自己沒有特別去模仿，而是用不一樣的方式呈現出「素恩」這個角色。被問到學手語和跳舞是否有差別？鍾雪瑩直言，兩者沒有差別，「雖然本質上不一樣，但其實是兩套語言，地球上有很多人用不同語言，也有人會用跳舞說話。」而這次重新和黃修平導演合作，她透露自己第一部電影就是黃修平的電影，時隔多年才再度合作，其實是因為自己很多年前曾傳訊息跟對方透露，她對手語也很有興趣，因此後來對方在籌備這部作品時就想起她了，還說「不是我選你，是你自己撞上來的。」另外，鍾雪瑩特別在台上感謝吳君如和林家棟，她透露是因為這2人是她第二部電影《殺出個黃昏》的監製，「在我沒有什麼作品的時候，他們信任了我」，所以今天看到吳君如特別想感謝對方。拿到獎之後，鍾雪瑩也透露，典禮結束只想趕快去吃東西，自己已經5小時沒吃飯了，一直很擔心會暈倒，所幸今天順利度過，「就想趕快去補充熱量。」