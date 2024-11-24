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▲實力強大的日本隊，國際賽已經締造27連勝，他們要挑戰在12強賽完成連霸。（圖／葉政勳攝）

2024第三屆世界12強棒球賽24日將進行冠軍戰，由中華隊挑戰日本，過去我國對上日本全明星隊幾乎沒有對抗能力，不過這一屆賽事，這支中華隊已經創造太多驚奇，無法想像有什麼對他們來說是不可能的。周日一戰，比拚戰技之外更是拚氣勢，中華隊需要有和對方平起平坐的信心，或許也需要有一個人告訴他們「我們做得到」，就像大谷翔平在2023年WBC決賽上說得那樣。12強賽今天上演「台日冠軍前哨戰」，日本依舊展現兇猛打擊實力，面對中華隊6名投手，全場敲出10支安打，並在首局、五局、六局共拿下9分；中華隊打線也不遑多讓，全場敲出7支安打攻下6分，最終中華隊6：9敗給日本，日本奪下國際賽27連勝，但此役台灣球員已展現自己的競爭力，以及想和對方爭雄的決心。過去中華隊在國際賽上面對日職全明星隊，還沒有贏過，並且得分從未超過3分。今天一口氣打進6分，而且若非有些運氣球，如：第5局滿壘投手正面強襲球形成「123雙殺」，還有機會打進更多分數，足以說明我國已分吳下阿蒙，雖然和日本對戰落居下風，但已有挑戰對手的本錢。過去中華隊對戰日本隊總有「恐日症」，比賽還沒開打似乎心理上已經先輸一半了，反觀就算在韓國最強大的那幾年（北京奧運到2015年12強賽期間），我們和對方也能打得有來有回。說明實力差距是一回事，有沒有和對方拚搏到底的氣勢和決心，也是左右比賽勝負很重要的一部分。在去年WBC世界棒球經典賽上，大谷翔平在對美國的冠軍戰前，在日本更衣室發表演說，原因是周東佑京請翻譯水原一平幫他要Mike Trout的簽名球回來，大谷注意到了這件事的意義。因此他說：「我只有一​​個要求，」大谷翔平這樣說道，「不要去仰慕對手。內野有Goldschmidt，中外野有Mike Trout，還有Mookie Betts。如果你用崇拜的眼光看著對方，你就無法擊敗他們。今天，我們來到這裡，就是為了擊敗他們、為了成為冠軍。所以只有今天，讓我們拋開對他們的仰慕，一心想著贏球，走吧！」日本明天的先發投手是戶鄉翔征，他本季在日職投出12勝8敗，防禦率1.95的成績。中外野手是辰己涼介，指定打擊是森下翔太，打線裡還有牧秀悟、坂倉將吾、小園海斗，這些都是大家耳熟能詳的名字。台灣和日本棒球界緊密結合，國人尊敬這些人物勝過想要挑戰他們，但今年12強賽隨著中華隊打出好成績，一股油然而生的自信心，讓全國凝聚出一股前所未有的競爭性。這種氛圍是帶動球隊關關難過關關過的重要因素。中華隊過去從未在奧運、WBC和12強這棒球三大賽上奪冠過，最好的成績是1992年巴塞隆納奧運奪銀。如今有一個很好的機會就在眼前。這支日本隊非常強大，但中華隊不跨過他們就無法創造歷史，所以或許陳傑憲或其他中華隊領袖們，在此時此刻正站出來用自己的版本說：「我只有一個要求。」他這樣說道，「尊敬對手是好的，但不要崇拜他們。內野有．．．．，中堅手是．．．．，外野還有．．．。但如果只是帶著崇拜的眼光看他們，我們就無法戰勝他們．．．．．所以只有今天，讓我們拋開對他們的仰慕，一心想著贏球，走吧！」