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▲夏于喬以《小雁與吳愛麗》入圍金馬影后，不過最終敗給香港女星鍾雪瑩。（圖／NOWnews攝影中心）

▲夏于喬以《小雁與吳愛麗》入圍影后，在劇中飾演殺父入獄回歸家鄉的更生人。（圖／牽猴子電影粉絲俱樂部 YouTube）

影后出爐！第61屆金馬獎頒獎典禮，昨（23）日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，其中最佳女主角獎稍早由吳慷仁、林品彤一同揭曉影后，沒想到最終結果出乎意料，由來自香港的實力派演員鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》拿下最佳女主角，而這次頗被看好的夏于喬，雖然在《小雁與吳愛麗》中遭遇家暴而殺父，搏命演出仍沒受到青睞，慘成這次影后遺珠。夏于喬在《小雁與吳愛麗》中飾演因遭遇家暴而對父親痛下殺手的鄉下女子，將情緒的刻畫表露無遺，原先被視為是最具有冠軍相的人選，不過這次卻敗給29歲的香港女星鍾雪瑩，成為本屆金馬遺珠，讓不少粉絲都相當不捨，不過同樣出演《小雁與吳愛麗》的楊貴媚，倒是在這次一舉拿下女配角獎，可說是實至名歸。事實上，夏于喬這次偕同楊貴媚、曾國城一同主演的《小雁與吳愛麗》，是今年10月份熱騰騰出爐的新電影，劇情描述小雁（夏于喬 飾）因為和母親吳愛麗（楊貴媚 飾）兩人遭遇生父家暴，而選擇對父親痛下毒手，最終被判刑8年，出獄後的小雁回到家鄉，卻發現母親交了黑道男友仁哥（曾國城 飾），讓小雁難以接受。值得一提的是，該部電影的導演林書宇，正是夏于喬的丈夫，整篇故事看似沉重，卻有著深不見底的意涵，包括家暴、情緒勒索、原生家庭的枷鎖，還有更生人的自我重建。其中小雁服刑結束回歸家鄉，沒想到又看見母親陷入另一段「不健康的關係」，也暗示著悲劇將不斷重演，讓不少觀眾看完都直呼後勁太強，讓人無法自拔。