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台股在美股收紅以及重要權值股撐腰下，22日一度站月線，尾盤漲勢稍收斂，終場大盤上漲 348.66點，收22904.32 點，站上10日線，成交值3482.67億元。隨著傳統旺季、節慶季節到來，川普當選後的變數變多，法人認為，以近期行情走勢來看，基本面突出的個股表現仍有支撐或表現，布局方向上仍建議鎖定未來3-6個月營運正向的類股或主題，應有助降低不確定因素影響。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，市場反覆消化美國大選、財報與聯準會利率政策等各種消息；在市場高度聚焦科技股展望激勵下，電子股帶動台股評價再創高，另方面也因為財報等訊息多空雜陳或不如原本較高預期，股市走勢維持在高檔，但相對震盪。就產業面，安聯投信台股團隊分析，遲未見讓AI變現的殺手級應用，但CSP對AI投資進入膽小鬼賽局，有利硬體廠業績。另外，第4季僅AI相關的先進製程應用具成長動能，手機銷售仍平淡，PC再次去庫存，傳統伺服器進入裝機淡季，車用與工業庫存持續修正。此外，安聯投信台股團隊指出，蘋果下修今年下半年新機備貨量，後市建議關注蘋果Intelligence發布後市場反應；AI應用落地帶動推論式AI晶片的需求，自研CPU與ASIC需求仍殷切。整體而言，AI應用先進製程帶動成長，其餘應用靜待終端銷售回溫。就題材面，安聯投信台股團隊提到，聚焦能見度達2到3年的產業，如半導體先進製程、AI伺服器、IP/ASIC、蘋概、光通、電子紙等；產業成長集中於先進製程，相關供應鏈能見度佳；成熟製程價量皆承壓，需留意終端需求；GB200出貨在即，有利相關供應鏈業績明年第1季淡季不淡。