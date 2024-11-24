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台灣中油公司宣布，自明（25）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.2元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及1.2元。台灣中油表示，本週受俄烏戰爭緊張局勢再度升高影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲1.22美元，新台幣兌美元匯率貶值0.089元，漲幅為1.58%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.1元及1.3元。不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.0元及1.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元及1.2元。台灣中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.1元及1.2元均由台灣中油吸收，113年累計至10月底止，台灣中油共吸收約235.31億元。