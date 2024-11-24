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▲安溥在金馬獎上美聲表演卻被狂噓！不過也有部分網友緩頰：「金馬無立場。」（圖／PTT）

▲安溥在金馬獎上美聲表演卻被狂噓！不過也有部分網友緩頰：「金馬無立場。」（圖／PTT）

第61屆金馬獎在昨（23）日盛大舉行，表演嘉賓安溥登場獻唱，雖然美聲讓人如癡如醉，但因為她先前發親筆信祝賀中國國慶，引發網友不滿抨擊，這次在PTT討論區依然被噓爆，直言：「好意思來喔？」但也有人為她緩頰，認為金馬獎之所以是金馬獎，就是因為不因立場評判，才是有氣度的表現。安溥擔任本屆表演嘉賓，帶來《女兒的女兒》主題曲〈妳怎麼想〉，實力堅強的她雖然表現不俗，但依然被許多網友不待見，尤其是PTT的討論版上，一輪到安溥表演時，就開始了噓聲一片：「她還敢回來喔？」、「祖國一姐」、「應該去金雞獎唱」。雖然遭到噓爆，但依舊有不少人稱讚她唱得好聽，認為今年的表演都在水準之上，還有人冷靜表示：「金馬之所以為金馬，就是因為不因立場評判。」2018年的第55屆金馬獎上，台灣導演傅榆以《我們的青春，在台灣》獲頒「最佳紀錄片」，她上台致詞時說道：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，是我身為一個台灣人最大的願望。」觸動兩岸敏感神經，導致近年金馬獎幾乎已經看不太到中國、香港大牌巨星，但李安每年依然會大方表示：「金馬獎從來不會阻止任何人來參與」，展現了金馬獎的氣度。