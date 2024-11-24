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2024年世界棒球12強賽即將迎來最終高潮，中華隊與日本隊將於今（24）日晚上7點冠軍戰三度交手，日本外野手辰己涼介在冠軍戰前放話，「如果輸了，我就轉當投手！」他希望能以好表現成為比賽主角，爭奪本屆賽事最高榮耀。本屆賽事，中華隊與日本隊在預賽和超級循環賽已兩度交手，中華隊分別以1：3、6：9吞下敗仗。冠軍賽中華隊推出王牌左投林昱珉應戰，他前次登板已經是開幕戰對戰南韓；而日本隊則派出讀賣巨人王牌戶鄉翔征，上演頂尖對決。賽前，辰己涼介妙語激勵自己與隊友，「如果輸了，我就轉當投手！」他更表示：「能留下印象的就是最後一場比賽，最後一場取得好成績的才是主角。我不知道自己能否成為主角，但這是最後一戰，我一定想贏下來。」日本隊目前在國際賽已經保持26連勝，而中華隊則希望在本屆12強賽挑戰成功，改寫歷史，奪下首座世界冠軍。