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▲國際名導李安現身《女兒的女兒》慶功宴。李屏賓（左起）、劉奕兒、林嘉欣、張艾嘉、李安、黃熙現場大合照。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲李屏賓（左）頻頻開張艾嘉（中）玩笑，足見兩人好交情。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲張艾嘉（左）透露，自己和李安（右）的淵源很深。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

張艾嘉監製、主演的作品《女兒的女兒》，找來林嘉欣、劉奕兒飾演女兒，該片入圍本屆金馬獎5項大獎，張艾嘉更是第11度叩關影后，劉奕兒也連續2年入圍「最佳女配角」，最後結果由導演兼編劇的黃熙奪下「最佳原著劇本」。在慶功宴上，國際名導李安也到場共襄盛舉，張艾嘉被問到是否有機會和李安合作，也趁機向對方喊話：「我也在等他。」對此，一向誠實的李安回應：「我都是以電影為主。」李安透露，每年回來台灣參加一年一度的電影盛會都很開心，由於今年不是評委，他還沒有時間看大家的作品，被一旁張艾嘉問道，《女兒的女兒》是否在候補片單，他立刻回答：「會候補看！」張艾嘉坦言，她和李安認識已久，也在等著對方和自己合作，直接現場邀戲，「李安導演跟我的淵源太久了。」她也虧李安：「你（回答）也不要不誠實。」對此，李安回應，他都是以電影為主，去尋找適合故事的演員，並沒有將話說死，其實兩人早已在1994年李安的劇情片《飲食男女》中就合作過，因此李安也稱讚張艾嘉當時的表演非常好。張艾嘉被李屏賓爆料要退休，儘管沒有正面回應，卻也表示自己演戲已經演了50多年，一直都想專心做幕後工作，她如今已經70歲了，想花點時間做自己想做的事。李屏賓虧張艾嘉，儘管退休了，身為前輩的榜樣還是要有，張艾嘉笑說：「我從來沒有懶惰過，我稍微有點太不懶惰了，讓他們（演員）壓力有點大。」被問到是否還會想和劉奕兒、林嘉欣合作，她也表示：「隨時隨地看到好演員，我都覺得可以合作，但我一個人做不了那麼多事，所以會到處推薦，看到就會講他們一定會做得好。」這次沒有奪下影后，張艾嘉反而覺得心情輕鬆，「沒有人會覺得遺憾，覺得很感恩，70歲還可以演到這個角色，但以後如果要再演戲，肯定要是很好的角色。」她也不為劉奕兒槓龜而感到可惜，「她前途無量，才剛開始，我不擔心她沒有角色演。」劉奕兒也透露，自己今天有特別戴「媽媽」張艾嘉送她的項鍊，李屏賓聞言，立刻幫忙張艾嘉下註解：「一日為媽，終身為媽。」讓張艾嘉忍不住自嘲：「我很多兒子、女兒，張震也叫我媽，我好忙喔！」