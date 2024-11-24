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▲宏都拉斯與台灣斷交後，白蝦出口量大減。示意圖。（圖／取自Unsplash圖庫）

中美洲國家宏都拉斯在2023年與台灣斷交，並轉往與中國建交，原先預計能獲得龐大白蝦市場，卻事與願違，與中國達成的250個貨櫃協議遲遲未兌現，中國僅購入了2個貨櫃量，而在宏中建交的這段期間，中國狂賣摩托車、水泥等商品，使得宏國對中貿易逆差擴大至18.671億美元（約台幣606億元）。宏國媒體直言，與中國建交後「沒有看到任何好處」。綜合宏國媒體報導，宏都拉斯與中國建立外交關係以過去一年半，然而截至目前為止，雙邊貿易尚未對宏都拉斯帶來顯著經濟效益，進口額仍遠遠超過出口額。截至2024年9月，宏都拉斯對中國出口總額為3200萬美元，高於2023年同期的790萬美元。然而這一增幅仍遠低於如哥斯大黎加（4.87億美元）、尼加拉瓜（5100萬美元）及薩爾瓦多（5000萬美元）的出口表現。與此同時，中國向宏都拉斯市場輸入大量商品，進一步擴大貿易逆差。截至2024年前三季度，宏都拉斯與中國的貿易逆差達到18.67億美元，高於去年同期的16.74億美元。據2024年9月的對外貿易報告，宏都拉斯中央銀行（BCH）確認，宏都拉斯與亞洲國家的貿易逆差總額達29.534億美元（約台幣960億元），比起去年同期增加3.23億美元，「這與從亞洲進口的增長有關」。宏都拉斯與亞洲貿易逆差擴大，主要歸因於來自中國的進口增加，例如摩托車、水泥、空調機械設備、電力變壓器；同時，對台灣出口的蝦類和糖類大幅下降，也進一步加劇了逆差。宏都拉斯經濟學者協會（CHE）前會長兼大學教授德爾加多（Rafael Delgado）表示，「宏都拉斯與中國的貿易關係，可能無法如政府預期般帶來收益，因為中國的主要目的是擴大商品銷售、市場佔有率及企業投資，並實現地緣戰略佈局。」德爾加多指出，中國雖是宏都拉斯的貿易夥伴，但更多的是「銷售型夥伴」，「任何國家若試圖在中國市場與其競爭，都將面臨巨大挑戰，因為中國是製造業強國，出口能力強大。雖然長期來看可能會有機會，但宏都拉斯將需要克服諸多困難。」在中美洲國家中，尼加拉瓜是目前唯一與中國貿易逆差相對較小的國家，截至9月，其貿易逆差赤字為9.7億美元，出口額為5100萬美元，進口額為10.21億美元。報導提到，在中美洲國家中，瓜地馬拉是唯一仍與台灣保持外交關係的國家。然而，這一選擇使其受到中國的外交與經濟壓力，要求其配合中國的地緣政治利益。據瓜地馬拉中央銀行數據，該國與中國貿易逆差高達33.5億美元，瓜地馬拉對中國出口總額僅為3200萬美元，但進口額達33.82億美元，顯示出嚴重不平等的貿易關係。報導提到，中國在與宏都拉斯及其他中美洲國家的貿易中，持續保持顯著的優勢地位，其中哥斯大黎加也是苦主。哥斯大黎加自2007年與中國建交，並於2011年簽訂自由貿易協定。儘管該協定提高了哥國對中國的出口額，但貿易逆差並未縮小，反而進一步擴大。截至今年9月，哥斯大黎加對中國出口總額為4.87億美元，進口額則達28.64億美元，貿易逆差為23.77億美元。