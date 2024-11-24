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▲林安可（中）打出全壘打追分成功，昨日晚間回到休息室也出來跳舞炒熱氣氛。（圖／IG@cpbl_official）

▲陳柏清原先神情落寞下場，在看到林安可的全壘打舞才又露出笑容，讓球迷放心不少。（圖／記者葉政勳攝、IG@cpbl_official）

世界棒球12強賽昨（23）日晚間中華隊對戰日本，雖然以6：9的成績敗北，但林安可在9局上敲出的全壘打，為球隊追回一分，帥氣一擊讓球迷難忘。中華職棒IG粉專晚間也PO出球員在休息室的片段，只見隊長陳傑憲CUE林安可出來跳全壘打舞，這次林安可沒有不情願，俐落跳了幾個動作後，立刻獲得全場掌聲，就連原先因失分紅著眼眶下台的陳柏清也都露出笑容，可見中華隊氣氛團結，今晚再戰日本，必定能拿下冠軍！中華隊昨日臨時換投，但陳柏清上場首局亂流，一下子就失去4分，讓他自責下場，還被拍到眼眶泛紅的照片，令不少球迷心疼。不過中華隊後續持續追分，雖然最後輸了比賽，但彼此都沒互相責怪，反倒在休息室內繼續檢討，一同加油打氣。陳傑憲也不忘點名昨日敲出全壘打的林安可出來跳舞，這次林安可沒有逃跑，在大家鼓譟的拍子下跳了幾個動作，逗樂全場。陳柏清見狀心情也稍微平復了，拿下帽子跟大家一同嘻笑，影片曝光後粉絲看了也紛紛留言，「柏清有在笑了」、「不知道小孟看到這一刻是不是也感動得快哭了」、「真的好怕柏清心態會崩掉，（影片）看起來應該還好」、「希望明天大家每個人都能跳，中華隊加油！拿下冠軍」、「明天加油！安可明天再跳一次吧」、「不跳舞都快忘記你還在中華隊了」。事實上，全壘打舞是中職統一獅的傳統，過去林安可最愛逃避跳舞環節，但他又經常敲出全壘打，「莫非定律」讓粉絲笑翻；陳傑憲當上統一獅隊長後一度取消跳舞傳統，怕大家會有心理壓力，但事後他表示「有學弟抗議」，大家都想求表現，於是今年陳傑憲宣布獅隊恢復跳舞帶動氣氛的活動，希望大家可以不要忘記「紅不讓」的喜悅。今晚中華隊又將在冠軍賽上對戰日本，必能記取昨日教訓，雪恥成功。