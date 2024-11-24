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近年來，中國新生兒出生率持續下降，使得中國人口問題日益突出，引發廣泛關注。人口大省河南、山東、四川等地的基層社區近期開始「主動出擊」，透過聯繫新婚夫婦和再婚家庭詢問生育計劃之外，甚至還協助填寫生育計劃書，試圖鼓勵生育。但這樣「催生」的措施，也引發了不小爭議。根據自由亞洲電台報導，為了應對中國新生兒出生率持續下降問題，一些地方政府和社區開始採取主動措施。四川、河南、山東等地的居委會主動聯絡新婚夫婦甚至是再婚夫婦，詢問他們的生育計劃，包括何時生育以及打算生幾個孩子。同時，居委會還協助填寫生育計劃書，並將相關訊息通報上級部門。河南鄭州一名退休教師賈女士在接受自由亞洲電台採訪時表示，基層社區對新婚夫婦的生育計畫表現尤為積極，還會主動介入，「一結婚就會有專門負責的人主動聯繫，問你們什麼時候要孩子、需要辦理什麼手續，提前為你準備好各種資料。」賈女士透露，自己的兒子和兒媳結婚後，社區居委會甚至要求他們提供基本資訊，並協助填寫電子生育計劃表。不僅針對新婚夫婦，居委會還會聯繫離婚後再婚的家庭，鼓勵他們制定生育計劃。賈女士直言，「但很多年輕人不願意生，我周邊有好多人說，我們自己養活不了自己。」山東一名盧女士指出，社區工作人員的「熱心」讓不少居民感到不適，「現在的『催生』換了一種方式，不是直接催生，變成了一種間接方式，會問你結婚多久、身體狀況如何、做過婚檢嗎，計劃什麼時候生孩子、想生幾個孩子。」不過盧女士認為，年輕一代的育兒觀念已經發生改變，不會因為外界的壓力而輕易決定生育，「現在年輕人覺得，我的壓力你們（政府）不能給我解除，我為什麼要聽你的（生孩子）？現在有好多年輕人不結婚。」一名四川成都的周女士，因經濟壓力過大，對於生育二胎的想法持否定態度，儘管要年輕人生孩子，但很多人生不起，「壓力太大，費用太高，上學都上不起。從幼兒園到初中、高中，再到大學，養不起。大學畢業沒有工作。」她表示，即便是公立學校，也因位置偏遠、配套設施不足而增加了額外的交通和租房成本，「這樣的負擔對普通家庭來說很難承受。」天津居民唐女士表示，走在街道上都看不見孩子，「現在很多人連自己的生活都無法維持，更別提生育了。我這次來南方，我女兒說：媽，有多少人跳樓，誰願意生育？那時候說過，獨生子女會由政府撫養，現在他們的承諾兌現了嗎？他們哪個承諾兌現了？」報導最後指出，近年來，中國政府試圖通過調整政策應對人口老齡化和勞動力不足的問題，從開放二孩、三孩政策到出台各種育兒支援措施，雖然嘗試不少，但效果不盡如人意。而社區「催生」行為在某種程度上，也體現了地方政府在政策執行中的無奈與創新。然而，面對高昂的生育、育兒成本和沉重的生活壓力，這些措施能否真正改變中國低生育率的現狀，仍然是一個未知數。