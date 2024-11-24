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第三屆世界棒球12強賽在今進入最後一日賽程，冠軍戰由地主日本交手中華隊，其中根據日媒《日刊體育》指出，效力日職樂天金鷲的外野手辰己涼介，在昨受訪時發下豪語，「若是日本隊不敵中華隊，自己就改行當投手。」談到在冠軍戰該如何表現才能成為主角，辰己涼介說道：「在最後的比賽打出好成績，才能成為主角，雖然不知道能否成為主角，但最後一場我想要贏，如果輸球自己就改行當投手。」辰己涼介現年27歲，今年出賽143場，掃出158安、包括7轟、58分打點、打擊率為0.294，今年首度拿下安打王與入選明星賽。在本屆賽會上，辰己涼介共出賽7場，掃出8安、貢獻5打點，目前打擊率為0.308。中華隊在本屆賽會交手日本兩次皆吞下敗戰，目前日本在國際賽上已經取得27連勝的誇張紀錄，中華隊則是在成棒國際賽對日本吞下9連敗。