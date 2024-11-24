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▲世界棒球12強中華隊外野手林安可前一場比賽代打擊出陽春全壘打，台灣打者的進步有目共睹。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）

▲日本隊總教練井端弘和接手後，這支球隊還沒有在國際賽上輸過。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

11月24日，中華隊和日本將在2024第三屆WBSC世界棒球12強賽爭奪冠軍，昨天日本隊在東京巨蛋超級循環賽上以9：6擊敗我國，朝連續兩屆奪冠邁進。儘管贏球，但首次先發出賽的日本隊捕手古賀悠斗賽後卻心情複雜。他坦言此役未能壓制中華隊的打擊火力，誇讚台灣打者展現了出色的選球能力，很難被三振，也表示將吸取經驗，全力應戰翌日的冠軍戰。上一場日本總共丟了6分，而在台灣臺北大巨蛋舉行的小組賽中，日本交手中華隊只丟1分。過去中華隊對上日本「全職業陣容」，單場最高得分為3分，6分已經創下歷史新高。談到對台灣打線的印象，古賀悠斗說台灣打者在得分時展現了極強的氣勢與爆發力，尤其在進攻時一波又一波的衝擊，非常有壓迫感。此外，他注意到台灣打者低球都能選掉，並且會在球數有利時積極進攻，不容易被三振。這些特點讓古賀感受到台灣打線的堅韌和對比賽的專注，直言對方展現出：「絕對要擊敗日本、並贏下冠軍的強烈願望。」古賀悠斗談到對12強冠軍賽的期許時表示，希望能有效壓制中華隊的打線，避免再次讓對手展現出強大的進攻表現。也透露會在今天的比賽中改進配球策略，讓日本投手投出穩定的表現，幫助球隊成功奪冠，完成連霸。在去年11月井端和弘接任日本國家隊「侍Japan」總教練職務以來，球隊在國際賽事中保持全勝紀錄。從2023年的亞洲職棒冠軍爭霸賽到今年世界12強棒球賽，日本隊未嘗敗績，目前國家隊取得27連勝。上一次日本隊輸球是在2019年世界12強賽，他們在超級循環賽不敵美國，不過最終仍然奪冠。