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世界棒球12強賽在今進入最後一天賽程，冠軍戰由中華隊交手地主日本，日本派出日職讀賣巨人王牌戶鄉翔征，對決我國旅美左投林昱珉，戶鄉翔征也在接受《報知體育》受訪時表示，「我想成為世界第一，這一切都將取決於我的投球，我將會全力以赴。」談到接下冠軍戰先發重任，戶鄉翔征說道：「無論是贏球還是輸球，這都是2024年的最後一場比賽，我要用出色的投球打出最精彩的結局。」若日本隊今日順利贏球，將是戶鄉翔征生涯在首度拿下12強賽冠軍。本屆賽會中華隊與日本隊已經交手2次，在冠軍戰則是第3度面對台灣，對此戶鄉翔征說：「在國際賽中要多次遇到同支隊伍並不常見，但對手的數據只有2場，而我在這次大會上的數據只有1場。」在去年WBC世界棒球經典賽上，戶鄉翔征就2度為日本隊先發上陣，談到接下冠軍戰先發投手的重任，戶鄉翔征直言，「我很高興接下這個重擔，我想承擔壓力投球。」值得一提，中華隊在本屆賽會交手日本兩次皆吞下敗戰，目前日本在國際賽上已經取得27連勝的誇張紀錄，中華隊則是在成棒國際賽對日本吞下9連敗。