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▲日本讀賣巨人王牌戶鄉翔征，將在冠軍戰對中華隊先發主投。（圖／美聯社／達志影像）

▲郭俊麟緊接在江國豪後接手，本季他練了Sweeper與卡特球，在12強也發揮不錯結果。即便在5局失掉3分，但其實進壘點不差。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強冠軍戰，曾頌恩、吉力吉撈・鞏冠與林安可，誰要擺進先發指定打擊裡，考驗中華隊教練團抉擇。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）

超級循環賽台灣對戰日本，6：9不敵對手，但雙方在這場不影響晉級的比賽裡，都盡量讓球員小試身手。不論是投手多吃一點局數，或是打者多看一點球數，是這場比賽的調度邏輯。一切的重點都是最終的冠軍決戰，想辦法留住要用的投手，想辦法讓可能出賽的打者有好的手感，才是最終的目的。今天在世界12強賽冠軍賽，台灣要挑戰日本，將面對的是讀賣巨人的王牌之一戶鄉翔征。戶鄉翔征在僅休5天就要再度出賽，他前次先發對戰多明尼加，先發4局被擊出5支安打失掉2分，狀態並非極佳，主要還是靠著銷魂的指叉球想辦法度過危機，儘量壓制多明尼加打線。本季戶鄉翔征以直球搭配指叉球作為最主要武器，季初在中信兄弟與讀賣巨人的交流戰時，就讓人見識到他的三振率極高，當時戶鄉翔征投3局飆6K，讓中信兄弟打者無法準確擊球，也證明他的指叉球，真的揮空率很高，本季在例行賽裡，打者的揮空率高達22%。不過雖然戶鄉翔征壓制力好，但嚴格來說，他對戰左右打仍有一定比例的差別。本季對戰左打打擊率2成33，比右打1成66優異。台灣本來在先發打序裡左打就佔有優勢比例，因此在冠軍戰裡可能將成為關鍵棒次，特別是林安可在前一戰對戰日本時敲出陽春砲，又或是張政禹敲出長打，可能都會成為先發打序裡的關鍵一員。特別是張政禹，可望繼續擔任先發三壘手，他不僅守備範圍廣，就算擺在後段棒次，前一戰對戰日本也有2次上壘機會，甚至也曾擊出中外野長打，創造得點圈攻擊機會。日本在超級循環賽時，左手中繼鈴木翔天受傷退賽，也讓針對左打的中繼投手少了1人來做調度，都讓台灣左傾的打線有可趁之機。因此在最終決戰對決日本，除了觀察林昱珉能否投出王牌身手去壓制日本打線外，重點還是左打群們，能否在比賽前段突破戶鄉翔征的壓制，甚至在比賽中後半段，面對關鍵的牛棚投手群，強力左打們能否擊出適時長打，創造台灣的搶分攻勢。與日本對戰超級循環賽之前，原本台灣所公布的投手是林昱珉。不過在午場的比賽結束後，台灣確定提前進入冠軍賽，因此決定更改先發投手，改由陳柏清擔任連續2天的先發投手。原本考量陳柏清本季也有擔任中繼的經驗，加上只需要吃局數為主，不過陳柏清還是遇到控球問題，無法把預設的2局給投完。因此在控球亂流的狀況下，江國豪、郭俊麟2位學長就負責重要的吃局數工作。江國豪在整個盃賽裡，滑球狀況不差，因此連續2場出賽滑球都成為主軸，最終繳出2.2局無失分，順利踩住煞車，也幫助台灣度過陳柏清先發狀態不穩的開局危機。郭俊麟緊接在江國豪後接手，本季他練了Sweeper與卡特球，在12強也發揮不錯結果。即便在5局失掉3分，但其實進壘點不差，可惜卡特球與Sweeper在關鍵球數的外角進壘點都不受主審青睞進而失分，但至少後續陳冠偉靠著招牌指叉球，也投了1.2局的長中繼未掉分。對於這場相對來講重要性不高的投手調度，能吃掉跨局投球，對於台灣下一場的關鍵戰役就有很大的幫助。特別是陳柏清的先發卡關，江國豪、郭俊麟的長中繼，以及陳冠偉的跨局投球，都讓勝利組牛棚可以獲得喘息，也讓台灣有更大的投手調度空間。前一戰變陣的台灣打線，在超級循環賽裡面對日本變動並不大。主要變陣裡的二壘手岳東華、三壘手張政禹，在與日本的對戰裡都有安打演出，可以預期到了冠軍戰，岳東華、江坤宇、張政禹與潘傑楷，仍舊會是先發的內野陣線，且攻守安定性極高。不過外野與指定打擊裡，就有考量的空間。陳傑憲狀態佳，就算腳部不舒服，冠軍賽肯定會回到先發打序裡；曾頌恩、吉力吉撈・鞏冠與林安可，誰要擺進先發指定打擊裡，則是考驗教練團抉擇。曾頌恩與林安可前一戰有長打，吉力吉撈・鞏冠同樣亦有安打，或許在考量手感延續下，吉力吉撈・鞏冠繼續擺在先發名單內，其他2人待命代打是可能的安排。與日本的決戰，真的就考驗台灣打者的臨場反應，特別是在東京巨蛋出賽，台灣被安排在三壘側，東京巨蛋的三壘側腹地無法在後面架設iPitch設備，讓台灣打者少了提前準備的工具，等於上場前只能看文字的情搜報告，沒辦法先行實際體驗球路軌跡，讓台日大戰變成球員直接反應的考驗。