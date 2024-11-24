我是廣告 請繼續往下閱讀

▲23日下午，雲林口湖鄉發生人倫悲劇，蔡姓婦人遭40歲的張姓兒子徒手毆打，返家途中騎車摔倒，送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

23日下午，雲林口湖鄉港東村，發生一起人倫悲劇，58歲蔡姓婦人在村內經營檳榔攤，慘遭40歲的張姓兒子徒手毆打，蔡婦因身體不適，返家途中騎車摔倒，距離住處僅200公尺，送醫搶救不治。警方獲報後將張男拘提到案，訊後將依殺害直系血親尊親屬罪，移送雲林地檢署偵辦，並依規定報請檢方相驗，釐清蔡婦死因。據了解，蔡婦昨天下午，遭張姓兒子徒手毆打，從檳榔攤騎車返家途中，身體不適暈倒昏厥，送醫搶救宣告不治。北港警分局獲報，將張男拘提到案，蔡婦死因待檢方偕法醫相驗釐清，全案報請雲林地檢署偵辦。附近居民表示，蔡婦在村內經營檳榔攤許久，未料昨天返家途中突然昏倒，之後才得知蔡婦遭兒子毆打。警方調查，蔡婦育有3名子女，平日待人和善，張男則是無業，偶有情緒不穩的情形，常為金錢問題與母親爭吵，沒想到竟發生人倫悲劇，令人唏噓不已。