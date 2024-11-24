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▲鄭伊健昨晚首次到高雄巨蛋開唱，又唱又跳寶刀未老。（圖／小金鹿娛樂提供）

▲鄭伊健（中）邀請「五堅情」成員當演唱會嘉賓，幾人組成限定組合嗨翻全場。（圖／小金鹿娛樂提供）

▲鄭伊健唱起情歌也是相當深情，讓粉絲沉浸其中無法自拔。（圖／小金鹿娛樂提供）

▲鄭伊健的師妹黃淑蔓（下排左1）也有現身演唱會和鄭伊健一同合唱。（圖／小金鹿娛樂提供）

香港天王鄭伊健出道多年，首度來台舉行大型個人演唱會，地點選在高雄巨蛋，昨晚演唱會登場，鄭伊健一連帶來多首經典「古惑仔」系列歌曲，還包含《風雲-雄霸天下》、《中華風雲》電影主題曲及粵語版的〈極速〉、〈22098（全城效應）〉嗨翻全場。昨晚來賓則是婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒（小賴），5人組成古惑仔版「五堅情」，唱跳〈戰無不勝〉讓粉絲尖叫聲不斷。鄭伊健昨晚在高雄巨蛋開唱，首攻雄蛋的他獨厚台粉，祭出多重彩蛋給足驚喜。演唱會嘉賓婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒等人也在安可橋段無預警現身，與鄭伊健合體組成港台限定版「五堅情」，掀起全場暴動！只見5人特別合唱了「古惑仔」系列電影的插曲〈戰無不勝〉及〈亂世巨星〉。鄭伊健邀請他們重新演繹熱血經典，再現當年電影及演唱會光彩，舞台燈光、造型全都精心準備，帶動演唱會高潮。為了與鄭伊健的合作，婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒在開唱前也都加緊練習粵語歌詞及發音，更特別找排舞老師練舞，把這次合唱當成「雪恥」演出的婁峻碩更找空檔重看的「古惑仔」系列的電影，身為港片迷的他十分入戲，更笑說：「已經準備好要當大哥旁邊的嘍嘍了！」提及跟「五堅情」的首次合作，鄭伊健透露上次來台宣傳時因為一起錄節目合唱了〈友情歲月〉，因此埋下了彼此合作的契機。鄭伊健被問到一開始對五堅情的印象，他坦言是透過婁峻碩才認識到其他成員，有趣的是先前黃偉晉在剛見面時還特別反問鄭伊健：「婁峻碩有沒有說我們壞話？」結果鄭伊健妙答：「沒有，他沒有講壞話！」隨後又補一句：「他是完全沒有介紹（五堅情），是我自己知道你們是一個團體」。此話一出險釀五堅情內鬨，讓黃偉晉、小賴、陳零九不可置信地大喊：「幹嘛不介紹我們啊！」在旁的婁峻碩則笑翻解釋：「有啦！我們有邀請大哥來看五堅情演唱會！」後來鄭伊健在歌迷的歡呼聲下，又唱了安可曲〈友情歲月〉，為鄭伊健「HERE&NOW」演唱會高雄場劃下完美句點！其實這次的演唱會舞台設計也配合鄭伊健影視歌三棲身分，視覺特效、造型特別以電影感十足的「音樂劇」概念延伸。舞台特別以3面台架構配合巨型屏幕，以流動電影概念呈現，首首耳熟能詳的電影OST音樂透過一幕幕巨型LED視覺快速變換，再搭配大型歌舞劇貫穿，宛如把高雄巨蛋變成巨型影院，讓粉絲感受沉浸式體驗，無法自拔。這次演唱會鄭伊健歌單還包含多部電影主題曲，舉凡「古惑仔」系列、《風雲-雄霸天下》、《中華風雲》、《笑看風雲》等超人氣電影OST都穿插其中，首首經典掀起歌迷滿滿回憶殺。鄭伊健在現場也化身情歌王子及歌舞劇男伶，搭配歌舞環節，一口氣唱了〈回憶裡沒有冬季〉、〈㇐個為你甘去蹈火海的的人〉、 〈我願你知道〉、〈無人地帶〉、〈蒸發眼淚〉、〈直至消失天與地〉等6首抒情代表作，深情模樣唱到令人肝腸寸斷。除此之外，鄭伊健還帶來多首熱門舞曲，在安可前火力全開大展舞技，以熱歌勁舞方式呈現〈Beautiful Day〉、〈極速〉、〈22098（全城效應）〉等3首粵語廣嗨經典，鄭伊健在唱到激昂之處還雙膝跪地，讓歌迷看得意猶未盡更大聲合唱，留下滿滿回憶。鄭伊健還替高雄場打早專屬歌單，演唱國語的〈至少還有我〉、〈蟲兒飛〉、〈老友萬歲〉3首老歌，力求表現盡善盡美的他表示：「第一次在舞台上演繹這麼多首國語歌，希望盡量能讓大家滿意！」