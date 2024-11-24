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中華隊在本屆世界棒球12強補緊闖進超級循環賽4強，更是首度在賽會進到冠軍戰，但在昨卻發生意外插曲，由於中華隊已經確定晉級冠軍戰，決定將王牌林昱珉留到冠軍戰主投，因此在昨臨陣更換先發投手，WBSC（世界棒球總會）也在昨給予1999元美金（約合新台幣65000元）的罰款，在今則是傳出中職出面表示會處理。在昨根據中職官方表示，「針對中華隊更換先發投手為陳柏清選手，中華隊表示今日下午總教練已先親自向大會與日本隊總教練提出預告先發調整為陳柏清。中華隊表示，教練團因應不同的賽況，均有規劃不同的投手佈局，因此下午中華隊即立刻向大會通知調整事宜。」在昨午場的比賽美國戰勝委內瑞拉，讓台灣提前晉級冠軍戰，也因此更改先發投手，將林昱珉更替為陳柏清，雖然此舉動引發日本媒體與日本球迷不滿，但日本監督井端弘和則表示，「開賽前台灣有告訴我們，我認為沒有太大影響，我並沒有很在意，這是主辦方判斷，在這種情況我們仍能贏球，期盼明天繼續。」中華隊在本屆賽會交手日本兩次皆吞下敗戰，目前日本在國際賽上已經取得27連勝的誇張紀錄，中華隊則是在成棒國際賽對日本吞下9連敗，盼望今天在冠軍戰能終止連敗。