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世界棒球12強賽超級循環賽，中華隊昨天賽前臨時換投，陳柏清連兩天登板，首局挨了日本村林一輝的陽春砲，這讓村林一輝寫下日本球員史上第4人壯舉，日媒指出，這位開路先鋒有著「被神明眷顧的手」雙手都是斷掌的掌紋。「這聲清脆的擊球聲，成了天下統一的吉兆。」日媒《日刊體育》如此形容村林一輝在首局首打席開轟，而這也是他在國家隊的首支安打，便是支全壘打，賽後村林一輝笑說，「感覺就是想打，所以打到了，很高興。」像是受到神諭的指引。北村一輝這記陽春砲，讓他成為史上第4位在國際賽（奧運、WBC經典賽、12強賽）中於首局首打席開轟的日本球員，前3人分別是2000年雪梨奧運的沖原佳典、2006年經典賽的鈴木一朗、2017年經典賽的山田哲人。「我的這個手相真的很誇張，大家都說我超幸運。」北村一輝雙手都是斷掌，據說單手斷掌比例為百分之一，而雙手則是千分之一，在歷史中此手象徵「抓住的運氣絕不會溜走。」從德川家康、豐臣秀吉到現今的體壇名人鈴木一朗、本田圭佑，甚至藝能界木村拓哉也都擁有此手相。日媒撰文寫道，「這位意想不到的關鍵球員，以象徵天下統一的弧線宣告了勝利的可能性。在贏得世界冠軍後等待他們的是香檳慶祝。現在只差一勝了，他將用著這雙被神明眷顧的手，和隊友共享勝利的乾杯。」今晚在東京巨蛋登場的冠軍戰，日本將再次與中華隊交鋒，日本要尋求國際賽28連勝，並挑戰12強賽史上首次全勝奪冠。