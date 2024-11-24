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▲世界棒球12強日本隊三壘手清宮幸太郎在對中華隊一站敲出關鍵安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）

日本棒球代表隊「侍Japan」在2024第三屆WBSC世界棒球12強賽超級循環賽最終戰以9：6擊敗中華隊，該輪3戰全勝，以第一名晉級冠軍賽。球隊內野手清宮幸太郎此役在第5局敲出2分打點三壘安打，成為比勝負關鍵。他受訪時透露，賽前曾和國家隊大前輩鈴木一朗對話，對方表示會看這一場比賽，要他不要再失誤了。根據報導，鈴木一朗在參加國際電競賽「HUGAN ePremier12電競棒球12強大賽」決賽時，激勵清宮幸太郎，表示：「我會看你們的比賽，注意守備時要接好牽制球。」他提到的牽制球，指的是清宮在對多明尼加比賽中的一次守備失誤。這段話為清宮帶來了激勵，他在當日對台灣的比賽中發揮關鍵作用，敲出2分打點三壘安打，幫助球隊贏得比賽。清宮在本屆12強賽整體的打擊表現並不好，15打數僅3安打，在台灣小組賽階段11打數2安打，18日對多明尼加重返先發，擔任一壘手，卻發生要命失誤，投手井上溫大將球投向一壘牽制時，他未能確實接住，賽後只能向隊友道歉，「他傳的很好，真的很抱歉。」鈴木一朗在日本棒球界的地位極為崇高，是國家隊及日本職棒的傳奇人物。他不僅在職業生涯中創下眾多記錄，也因在國際比賽中多次帶領日本隊取得輝煌成績（如2006年及2009年世界棒球經典賽冠軍）而成為國家隊的象徵性人物。另外，鈴木一朗在大聯盟也締造無數成就，今年他也叩關大聯盟，也問成為Mariano Rivera之後，史上第2位以全票入選名人堂（古柏鎮）的球員。