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▲週三看大陸冷氣團侵台，一直到週六，本島部分平地將出現10度左右的最低氣溫。（圖／中央氣象署）

今（24）東北季風雖然持續影響，但強度有所減弱，各地白天氣溫略有回升，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，明（25）日天氣會更好，但週二（11/26）鋒面掠過、冷空氣逐漸南下，降雨範圍變大，週三（11/27）首波冷氣團來襲，預估會一直影響到週六（11/30），台灣本島平地最低溫可能只剩10度左右。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天全台最低溫為15.3度，出現在苗栗縣公館鄉，東北季風持續影響，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，背風面的西半部晴時多雲的天氣。氣溫上「北台灣偏涼，中南部白天微熱早晚涼」，北部16至24度、中部17至28度、南部19至30度、東部16至28度。吳德榮說明，週二鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，其它地區為多雲時晴，週三至週六冷空氣影響，週三上半天苗栗以北、東半部及中部山區有局部短暫雨，下午起轉乾、雨勢趨緩；週四至週六各地天氣晴朗穩定。吳德榮提醒，入秋首波冷氣團週三開始影響，週四至週六「早晚很冷、日夜溫差大」，冷空氣及強「輻射冷卻」加成，清晨及夜間，本島部分平地將出現10度左右的最低氣溫，台北測站也會降至14度以下，民眾務必適時添加衣物。