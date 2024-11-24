我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北市忠孝東路發生計程車司機「撿屍洗劫案」，許姓男子酒醉倒在路邊休息，遭高姓計程車司機強拉上車，還帶著許男在台北市區繞路，藉此收取高額車資。（圖／翻攝畫面）

前年間，台北市忠孝東路，發生一起計程車司機「撿屍洗劫案」，37歲許姓男子深夜酒醉、倒在路邊休息，遭62歲的高姓計程車司機強拉上車，他不但洗劫許男身上的財物錢包等，還帶著許男在台北市區繞路，藉此收取高額車資，過程中，許男驚醒後發現在計程車上，立即要求停車，並拒絕付車資並報警處理，警方獲報後，透過監視器鎖定嫌犯，將高姓司機帶回偵辦。台北地檢署偵結，認為高姓司機涉剝奪他人行動自由罪嫌，依法起訴。據了解，案發當晚，許男因酒醉坐在路邊休息，高姓司機佯裝關心，發現許男意識模糊後，竟將他強拉上車，趁機竊取他身上的1萬5000元現金及多張銀行卡，並載著許男在台北市區繞路，藉此收取高額車資。過程中，許男逐漸恢復意識，立即要求司機停車，卻發現身上財物不翼而飛，隨即前往派出所報案，提告妨害自由、竊盜等刑事告訴。警方透過監視器畫面，迅速鎖定嫌犯身份，通知高男到案說明，訊後依法送辦。檢方指出，高姓司機有妨害性自主前科，2021年縮刑期滿執行完畢出監，之後開計程車維持生計，因見到許男酒醉座在街頭，不顧許男不願搭車，趁其無力抵抗強拉至計程車後座，漫無目的搭載許男遊走北市街頭。檢方認為，高男明知許男無意離開原地，仍強拉他上車，藉由獨立掌控計程車箝制許男行動自由，又恣意開往遠處，因此依涉剝奪他人行動自由罪起訴。許男遺失財物指控司機涉竊盜罪，檢方則認為，查無充分證據證明高男竊取財物，給予不起訴處分。