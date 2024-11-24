劉世志／政風人員
政風單位為協助機關興利除弊之幕僚單位，其專業性與公正第三人角色，多受各界肯認，進而常為協助業務單位專案任務之首要輔助單位。
依行政院人事行政總處訂定「員工職場霸凌防治與處理建議作為」及「員工職場霸凌處理標準作業流程」，有關職場霸凌爭議，雖非政風權責範圍，基於行政一體，政風單位不會置身事外，仍本於專業與公正性，積極協助權責單位共同為推動公部門安心職場而努力。
但面對欠缺專業知識的名嘴批評政風為「把風處」，基層的政風同仁心中有說不出的苦。
最近有政風同仁在內部群組內抒發情緒，表達被名嘴霸凌的不滿：
眼前發生的一切，霸凌事件的me too像浪潮般席捲而來，作為專責處理貪瀆不法的幕僚單位。不能因為它是霸凌案，它是人事單位負責的業務，我就該閃躲它且置之不理。我是個活生生有感情的機關一份子，面對霸凌案的調查，公正第三方角色，被要求要參與協助調查也是責無旁貸。但看著媒體不加查證的將政府部門分工張冠李戴，受理同仁遭受霸凌的申訴調查，什麼時候從人事單位變成專司貪瀆不法查察的政風工作？勞動部調查小組發送的問卷，明明是人事單位的行為，什麼時候又變成了由政風處發送？
不負責任的批評政風同仁時，有沒有想過這也是一種霸凌？！
政風是公正的第三方，機關內發生不法沒有發現是我們的責任（我們才幾個人），業管工作被罵也只能認了，但是能不能不要把別人的工作也算在我們的頭上，拜託了。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
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依行政院人事行政總處訂定「員工職場霸凌防治與處理建議作為」及「員工職場霸凌處理標準作業流程」，有關職場霸凌爭議，雖非政風權責範圍，基於行政一體，政風單位不會置身事外，仍本於專業與公正性，積極協助權責單位共同為推動公部門安心職場而努力。
但面對欠缺專業知識的名嘴批評政風為「把風處」，基層的政風同仁心中有說不出的苦。
最近有政風同仁在內部群組內抒發情緒，表達被名嘴霸凌的不滿：
眼前發生的一切，霸凌事件的me too像浪潮般席捲而來，作為專責處理貪瀆不法的幕僚單位。不能因為它是霸凌案，它是人事單位負責的業務，我就該閃躲它且置之不理。我是個活生生有感情的機關一份子，面對霸凌案的調查，公正第三方角色，被要求要參與協助調查也是責無旁貸。但看著媒體不加查證的將政府部門分工張冠李戴，受理同仁遭受霸凌的申訴調查，什麼時候從人事單位變成專司貪瀆不法查察的政風工作？勞動部調查小組發送的問卷，明明是人事單位的行為，什麼時候又變成了由政風處發送？
不負責任的批評政風同仁時，有沒有想過這也是一種霸凌？！
政風是公正的第三方，機關內發生不法沒有發現是我們的責任（我們才幾個人），業管工作被罵也只能認了，但是能不能不要把別人的工作也算在我們的頭上，拜託了。
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