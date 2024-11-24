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劉世志／政風人員政風單位為協助機關興利除弊之幕僚單位，其專業性與公正第三人角色，多受各界肯認，進而常為協助業務單位專案任務之首要輔助單位。依行政院人事行政總處訂定「員工職場霸凌防治與處理建議作為」及「員工職場霸凌處理標準作業流程」，有關職場霸凌爭議，雖非政風權責範圍，基於行政一體，政風單位不會置身事外，仍本於專業與公正性，積極協助權責單位共同為推動公部門安心職場而努力。但面對欠缺專業知識的名嘴批評政風為「把風處」，基層的政風同仁心中有說不出的苦。政風是公正的第三方，機關內發生不法沒有發現是我們的責任（我們才幾個人），業管工作被罵也只能認了，但是能不能不要把別人的工作也算在我們的頭上，拜託了。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com